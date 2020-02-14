Ирландия может объединиться в течение 10 лет, – The Economist

Ирландия и Северная Ирландия примерно в ближайшие 10 лет могут объединиться. Об этом свидетельствует победа на выборах партии, которая добивается референдума об объединении Ирландии.

Издание The Economist отмечает, что тема объединения приобрела особое значение после Brexit.

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8 февраля левоцентристы-националисты партии Sinn Fein, которая активна на всем острове и добивается референдума об объединении, получила лучший результат на выборах в республике.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из ЕС: сокращенно от английских слов Britain (Великобритания) и Exit (выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание выйти из Евросоюза. Это должно было произойти еще 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по поводу договора о Brexit, сроки перенесли на 31 января 2020 года.

Как на Brexit отреагировали в Ирландии

Жители Северной Ирландии не поддержали Brexit в 2016 году. Все из-за мирного процесса с Ирландией. Членство в Евросоюзе позволяло ирландцам и северным ирландцам чувствовать себя объединенными. Однако, теперь даже такое иллюзорное единство может исчезнуть.

Это только начало. В последующие годы нас ожидает много изменений. Думаю, на это уйдет не менее трех лет,

– отметил ранее житель Северной Ирландии Брайан Ларкин.

Заметим, что вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией был одним из самых острых во время принятия соглашения о Brexit. В конце концов, Лондон и Брюссель договорились согласовать его в течение переходного периода, который будет действовать до конца 2020 года.

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