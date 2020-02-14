10:07
14 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин мстит подводникам. Антикоронавирусные российские роботы
      Вєсті Кремля
      00:00, сегодня
      Вести. UA: Сладкая парочка Тимошенко и Медведчук. Полная непруха Богдана
      Вєсті.UA
      22:06, 13 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ КОРОНАВИРУС 2020 АНДРЕЙ ЕРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Ирландия может объединиться в течение 10 лет, – The Economist

      0 Читати новину українською
      Ирландия может объединиться / economist.com

      Ирландия и Северная Ирландия примерно в ближайшие 10 лет могут объединиться. Об этом свидетельствует победа на выборах партии, которая добивается референдума об объединении Ирландии.

      Издание The Economist отмечает, что тема объединения приобрела особое значение после Brexit.

      К теме: Первые дни после Brexit: как жители монархии приходят в себя после исторического решения

      8 февраля левоцентристы-националисты партии Sinn Fein, которая активна на всем острове и добивается референдума об объединении, получила лучший результат на выборах в республике.

      Что такое Brexit?Это выход Великобритании из ЕС: сокращенно от английских слов Britain (Великобритания) и Exit (выход). 23 июня 2016 года состоялся референдум о членстве Великобритании в Евросоюзе. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании, изъявили желание выйти из Евросоюза. Это должно было произойти еще 29 марта 2019 года, однако после трех провальных голосований по поводу договора о Brexit, сроки перенесли на 31 января 2020 года.

      Как на Brexit отреагировали в Ирландии

      Жители Северной Ирландии не поддержали Brexit в 2016 году. Все из-за мирного процесса с Ирландией. Членство в Евросоюзе позволяло ирландцам и северным ирландцам чувствовать себя объединенными. Однако, теперь даже такое иллюзорное единство может исчезнуть.

      Это только начало. В последующие годы нас ожидает много изменений. Думаю, на это уйдет не менее трех лет,
      – отметил ранее житель Северной Ирландии Брайан Ларкин.

      Заметим, что вопрос границы между Ирландией и Северной Ирландией был одним из самых острых во время принятия соглашения о Brexit. В конце концов, Лондон и Брюссель договорились согласовать его в течение переходного периода, который будет действовать до конца 2020 года.

      Шанс на возрождение или убытки: что ждет британскую экономику после Brexit – читайте в материале 24 канала.

      Смс-поздравления ко Дню Святого Валентина
      сегодня
      3258
      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Референдум Brexit Великобритания Ирландия Северная Ирландия Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:20 Мюнхенская конференция по безопасности 2020: можно ли предотвратить глобальный конфликт
      Анатолій Максимов 55
      сегодня , 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
      Олександр Бевза 797
      11 февраля , 14:51 Как начать зарабатывать покером: 10 советов игрокам
      194
      13 февраля , 12:30 Футуристическая Грузия: смелые решения крупнейшего застройщика Европы
      254
      сегодня , 08:40 Україна та Сирія: як дві країни демонструють провал західної демократії
      249
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук