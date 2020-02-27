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      Маркарова назвала преимущества объединения нескольких видов налогов в Украине

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      В 2021 году депутаты планируют начать подготовку налоговой реформы. В планах –объединить несколько видов налогообложения доходов. Объединение налогов Министр финансов Оксана Маркарова позитивной вещью.

      В декабре 2019 года председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев рассказал, что продолжается обсуждение ядра налоговой реформы – изменение налогообложения доходов. Самые главные моменты – это объединение в единый налог НДФЛ (налог на доходы физических лиц), единого социального взноса (ЕСВ) и военного сбора.

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      Объединение и уменьшение количества налогов для бизнеса – всегда положительная вещь. Мы всегда предлагали и поддерживали. От объединения налогов, если это будет сделано правильно и изменится администрирование, негативного эффекта для бюджета не будет. И собирать эти налоги вместе, а потом расщеплять, будет удобнее,
      – сказала Маркарова в интервью finclub.net.

      "Но я напомню, что законопроект о едином налоговом счете также поможет бизнесу упростить процедуру. Отдельно останется только НДС, у которого НДС-счет", - добавила глава Минфина.

      Премьер-министр Алексей Гончарук объявил, что надо сделать налоговую реформу, и она должна быть комплексной, сообщила Маркарова.

      Но бизнес ожидает от нас предсказуемости, ибо частая смена налоговых правил настораживает. Поэтому мы начнем с того, что сделаем диагностику нашей налоговой системы, чего не делали с 2015 года,
      – анонсировала министр финансов.

      К этой диагностике планируют привлечь не только Минфин и Минэкономики, но и бизнес и комитет Рады. Работа стартует в ближайшее время и будет продолжаться несколько месяцев.

      Важно: Налоговая реформа 2020: что изменится для украинцев

      Полноценная диагностика покажет, как выглядит налоговая система Украины, сравнит ее с другими странами, особенно с теми, с которыми государство конкурирует за инвесторов, бизнес и работников. В результате станет понятно, что надо сделать и что можем себе позволить в плане налоговой реформы".

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Финансы Министерство финансов Украины Оксана Маркарова Новости политики Реформы Налоговый кодекс Налоги
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