Объединительный собор УПЦ: смотреть онлайн - трансляция 15.12.2018

В субботу, 15 декабря, в 10 часов в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви. На нем должны выбрать Предстоятеля Единой поместной церкви.

Это закрытое мероприятие, на которое прибывают первые лица государства, священнослужители по официальным приглашениям, которые могли взять с собой одного священника и одного монаха или мирянина.

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Остальные люди, среди которых и журналисты, не будут иметь доступа на территорию заповедника. СМИ смогут освещать события относительно Объединительного собора на специальной локации возле Софии Киевской. Там уже собрались тысячи людей.

Известно, что выступить со словом на Соборе должны президент Петр Порошенко и председатель Верховной Рады Андрей Парубий. Уже со сцены миряне услышали министра культуры Евгения Нищука и вице-премьер-министра Геннадия Зубко.

Объединительный собор единой поместной церкви: онлайн-трасляция