Объединительный собор Украинской православной церкви: фото изнутри

15 декабря в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви, на котором должны выбрать Предстоятеля Единой поместной церкви.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко опубликовал фото изнутри Софийского собора.

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Объединительный собор – фото Софии Киевской изнутри

К слову, президент Порошенко сидит по правую сторону от митрополита Гальского Эммануила.

В Объединительном соборе участвуют 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Главу же Украинской православной церкви будут выбирать в два тура.

Отметим, что на мероприятие прибыли президент Петр Порошенко, министр культуры Евгений Нищук и вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

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