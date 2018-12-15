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      Объединительный собор Украинской православной церкви: фото изнутри

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      Объединительный собор 15 декабря
      Объединительный собор 15 декабря / ukrreporter.com.ua

      15 декабря в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви, на котором должны выбрать Предстоятеля Единой поместной церкви.

      Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко опубликовал фото изнутри Софийского собора.

      Читайте также: В Софии Киевской начался Объединительный собор УПЦ: первые фото и видео


      Объединительный собор – фото Софии Киевской изнутри

      К слову, президент Порошенко сидит по правую сторону от митрополита Гальского Эммануила.

      В Объединительном соборе участвуют 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Главу же Украинской православной церкви будут выбирать в два тура.

      Отметим, что на мероприятие прибыли президент Петр Порошенко, министр культуры Евгений Нищук и вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

      объединительный собор украинской православной церкви 15 декабря: хроника событий
       
      Теги: Новости Украины Новости Киева Религия Единая поместная церковь
      Источник: 24 канал
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