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      Объединительный собор УПЦ: известно, кого не пустят в Софию Киевскую

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      Журналистов не пропустят в Софию во время Собора
      Журналистов не пропустят в Софию во время Собора / Фото из открытых источников

      Объединительный собор украинских православных церквей пройдет в закрытом для прессы формате. Поэтому, на территорию Софии Киевской журналистов пускать не будут.

      Об этом сообщает группа "Томос 2018" в Facebook.

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      По итогам работы подготовительного оргкомитета был определен формат проведения Собора, как закрытый. Поэтому представители СМИ не будут допускаться на территорию заповедника София Киевская и Софийского собора,
      – говорится в сообщении.

      Для журналистов обустроят специальную локацию-подиум для освещения событий вокруг Объединительного собора.

      "Никаких ограничений для работы журналистов на общественном мероприятии нет. Для выполнения своих обязанностей представители СМИ требуют иметь при себе удостоверение и пройти рамки безопасности", – добавили организаторы.

      Кроме того, 15 декабря будет запрещена работа дронов в районе проведения Объединительного собора.

      Напомним, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве состоится Объединительный собор украинских православных церквей, на котором выберут предстоятеля Единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Главу Украинской православной церкви будут выбирать в два тура.

      Теги: Единая поместная церковь Религия Новости Киева Новости Украины Новости политики СМИ журналисты
      Источник: 24 канал
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