Объединительный собор УПЦ: известно, кого не пустят в Софию Киевскую
Объединительный собор украинских православных церквей пройдет в закрытом для прессы формате. Поэтому, на территорию Софии Киевской журналистов пускать не будут.
Об этом сообщает группа "Томос 2018" в Facebook.
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По итогам работы подготовительного оргкомитета был определен формат проведения Собора, как закрытый. Поэтому представители СМИ не будут допускаться на территорию заповедника София Киевская и Софийского собора,
– говорится в сообщении.
Для журналистов обустроят специальную локацию-подиум для освещения событий вокруг Объединительного собора.
"Никаких ограничений для работы журналистов на общественном мероприятии нет. Для выполнения своих обязанностей представители СМИ требуют иметь при себе удостоверение и пройти рамки безопасности", – добавили организаторы.
Кроме того, 15 декабря будет запрещена работа дронов в районе проведения Объединительного собора.
Напомним, 15 декабря, в Софийском соборе в Киеве состоится Объединительный собор украинских православных церквей, на котором выберут предстоятеля Единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Главу Украинской православной церкви будут выбирать в два тура.