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      В Украине создали Единую поместную православную церковь

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      Объединительный собор в Киеве 15 декабря 2018 - новости о Единой поместной церкови
      В Украине создали Единую поместную православную церковь / Фото из открытых источников

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь, официальное название которой звучит как – Украинская поместная автокефальная православная церковь.

      Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время Объединительного собора.

      Читайте также: Что такое Томос в религии и как он выглядит

      Поздравляю всех с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которое только что состоялась в Святой Софии,
      – сказал президент, обращаясь к людям, которые собрались у храма Святой Софии в Киеве.

      В Объединительном соборе, который прошел в Софийском соборе принял участие 41 архиерей Киевского патриархата, 12 – Автокефальной церкви, 10 – Московского патриархата, среди которых митрополит Симеон и митрополит Софроний.

      Возглавил собор Украинской православной церкви представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил.

      Отметим, что главой Украинской поместной автокефальной православной церкви стал митрополит Эпифаний.

      Напомним, ранее пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря рассказал, что Томос об автокефалии Вселенский патриарх Варфоломей вручит предстоятелю Единой поместной православной церкви 6 января 2019 в Константинополе.

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео

       

      как разворачивались события относительно создания единой поместной церкви: хроника
      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ КП Томос Единая поместная церковь Религия УПЦ МП УАПЦ
      Источник: 24 Канал
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