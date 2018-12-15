15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь, официальное название которой звучит как – Украинская поместная автокефальная православная церковь.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время Объединительного собора.

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Поздравляю всех с созданием Украинской поместной автокефальной православной церкви, которое только что состоялась в Святой Софии,

– сказал президент, обращаясь к людям, которые собрались у храма Святой Софии в Киеве.

В Объединительном соборе, который прошел в Софийском соборе принял участие 41 архиерей Киевского патриархата, 12 – Автокефальной церкви, 10 – Московского патриархата, среди которых митрополит Симеон и митрополит Софроний.

Возглавил собор Украинской православной церкви представитель Вселенского патриархата митрополит Галльский Эммануил.

Отметим, что главой Украинской поместной автокефальной православной церкви стал митрополит Эпифаний.

Напомним, ранее пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий Зоря рассказал, что Томос об автокефалии Вселенский патриарх Варфоломей вручит предстоятелю Единой поместной православной церкви 6 января 2019 в Константинополе.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

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