Создать общину, чтобы жить в чистоте: лайфхаки от городка на Полтавщине

Пирятин – это древний городок на Полтавщине, который упоминается еще в Лаврентьевской летописи, датированной 1154 годом. Однако журналистов туда привела не история, а желание показать хороший пример того, как люди объединились, чтобы сделать жизнь чище.

На каждого украинца приходится более 10 тонн мусора. Это самый большой показатель среди государств мира. В развитых странах он давно стал ресурсом. Например, Швеция перерабатывает 99% своих отходов, и даже закупает его у других.

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Переработка мусора в Швейцарии

В Украине не везде есть не то что переработка или сортировка, но и обычный вывоз отходов. Так еще до недавнего времени было в Пирятинском районе Полтавщины.

У нас было где-то пять несанкционированных свалок. Каждый год весной, перед Пасхой, мы организовывали субботники, убирали территорию. Мы брали мешки, средства для уборки и где-то три субботы ежегодно убирали эти свалки,

– пенсионерка Нина Клитко.

Такая ситуация была до 2015 года. Именно тогда шесть сельских советов района решили объединиться вокруг Пирятина и вместе вывезти мусор.



Пирятин на Полтавщине

Предлагали всем. Однако, проведя совместные финансовые расчеты, увидели: для сел более отдаленных от райцентра, услуга будет просто невыгодна. Таким образом, сотрудничество охватило 40% территории района.

Этот договор стал одним из первых в Украине примеров межмуниципального сотрудничества. По его условиям, каждый имел свою часть обязательств. И началась работа, прежде всего – с уборок.



Пирятинский район

В целом в селах, которые принимают участие в проекте, за последние несколько лет убрали более 30 стихийных свалок, на которые люди выносили мусор годами, потому что так привыкли. Теперь в этих селах устанавливают цивилизованные площадки, где ставят баки, куда можно выносить мусор.



Мусорные баки в Пирятине

На фото – одна из первых площадок. На тех, что сейчас устанавливают, ставят "евроконтейнеры". Они на колесах – это облегчает работу с ними. А также имеют крепления для спецтехники.



"Евроконтейнеры" в Пирятине

В Пирятине также есть коммунальное предприятие "Каштан", которое сыграло одну из главных ролей, ведь именно оно предоставляет услуги по вывозу мусора.

Когда основывали предприятие "Каштан", как раз цвели каштаны. Мы долго думали над тем, какое дать название. Решили, поскольку мы будем убирать город, назвать его "Каштан",

– директор предприятия Виталий Скочко.

Долгое время их работа была дотационной. Мусор вывозился только из части города с многоквартирной застройкой. Хотя большинство территории Пирятина – именно частный сектор. Работали на стареньких грузовиках, которые уже едва ездили. Баки, которые стояли по всему городу, были сломанными и безнадежно старыми.

Предприятие, которое вывозит мусор

Благодаря проекту, объединив возможности местных бюджетов и привлекая международных доноров для "Каштана", купили современные мусоровозы и другую технику. Разработали оптимальные маршруты и графики вывоза отходов для каждой улицы и села. С каждым годом растет и количество людей, готовых платить за услугу.

50% жителей платят сознательно и выносят мусор в контейнеры,

– отметил Виталий Скочко.

По итогам 2018 года жители заключили с предприятием 3,5 тысячи договоров. Оплаты от населения уже хватает, чтобы работа была рентабельной. Полугодие "Каштан" закончил с финансовым "плюсом".

В целом все мероприятия обошлись почти в 2,5 миллиона гривен. Это деньги от международных доноров, областного совета и бюджета города.



Бюджет проекта

В 2018 году успешная практика обращения с отходами обеспечила Пирятину победу в конкурсе "Лучшие практики местного самоуправления" от Минрегиона и Совета Европы.