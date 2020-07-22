Минэкономики беспокоит огромный отрицательный баланс с Россией, Беларусью и Казахстаном. В ведомстве планируют отсекать те товары, которые идут в Украину из России через Беларусь.

Украина продолжает покупать российские товары

Из общего дефицита в 10 миллиардов долларов 6 из них – именно с Россией, Казахстаном и Беларусью. Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко в интервьюю "РБК-Украина".

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Несмотря на закрытые рынки, отметил Петрашко, Украина продолжает много покупать у этих стран, а это несет большую угрозу экономике. В профильном ведомстве знают, как именно товар из страны-агрессора попадает на украинскую территорию.

То, что россиянам запрещено экспортировать в Украину, они поставляют в Беларусь, ставят там штамп, и это уже идет как белорусский товар в Украину,

– рассказал Петрашко.

Сейчас в Минэкономики решают проблему : как отследить такие партии товаров и отсекать их поставки.

Обратите внимание! В июле правительство запретило ввозить на таможенную территорию Украины железнодорожные вагоны из Российской Федерации. Также с апреля 2020 года действует запрет на поставки электроэнергии из России и Беларуси.