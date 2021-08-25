Обещал расстрелять из миномета: днепрянин угрожал Верховной Раде

В Днепре задержали мужчину, который 22 августа угрожал взорвать Верховную Раду. СМИ сообщают, что он обещал расстрелять Парламент из миномета.

Злоумышленник в тот день выпивал алкоголь и, вероятно, решил похулиганить. Для этого он позвонил на горячую линию "1551" (Контактный центр Киева).

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Обещал теракт на День Независимости

Во время разговора с оператором "минер" сказал, что имеет оружие и взрывчатку. Также сообщил, что готовит взрыв во время проведения парада ко Дню Независимости Украины.

"Информатор" пишет, что мужчина обещал атаковать Верховную Раду из миномета. Днепрянин якобы планировал осуществить сразу несколько выстрелов. Также он сказал, что находится на острове "Змеиный" в Киеве. Следует отметить, что в столице нет такого острова.

Никакой взрывчатки не нашли

Когда правоохранители установили личность мужчины, к нему сразу отправились с обыском. Однако в доме злоумышленника не выявили никакой взрывчатки.

Жителю Днепра после задержания объявили подозрение по статье о ложном сообщении об угрозе безопасности граждан. Максимальное наказание по ней – до 6 лет тюрьмы.

Предварительное "минирование"

О заминировании Верховной Рады уже сообщали 28 апреля. Поскольку это был рабочий день, там было много депутатов и других работников.

Однако из здания никого не эвакуировали. Когда приехали взрывотехники и полиция, никаких взрывчатых веществ не нашли.