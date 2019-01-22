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      Обещал отрезать руку: работники киевской школы, где жестоко избили учителя, созывают митинг

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      В Киеве отец ученика жестоко избил учителя, работники школы просят о защите
      В Киеве отец ученика жестоко избил учителя, работники школы просят о защите / Скриншот с видео

      В одном из киевских лицеев отец ученика жестоко избил учителя физкультуры, потому что тот сделал его сыну замечание. Работники школы обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову и генрокурору Юрию Луценко с требованием взять уголовное дело под личный контроль, они также созывают митинг и обещают протесты.

      Видеообращение опубликовали работники киевского УВК №157.

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      24 канал писал, что конфликт вспыхнул еще 16 января, однако сейчас только набирает обороты. Избитый учитель физкультуры оказался в больнице с многочисленными травмами, а работники школы готовят протесты и просят о защите.

      Тогда учитель физкультуры Игорь Матвиенко сделал замечание ученику 4 класса, по другой версии – накричал на ребенка. Мальчик расплакался и дома пожаловался отцу. Отец "пострадавшего" школьника на следующий день приехал к учителю, чтобы разобраться.

      Он достал пилу, говорил, "ты этой рукой трогал моего Рому? Я тебе ее отрежу. Давай сюда руку. Я ему подтягиваю руку. Он опустил пилу,
      – рассказал пострадавший Игорь Матвиенко.

      Избиение снимали на видео родители, стоявших рядом. Все зафиксировали и камеры наблюдения. На видео видно, что в руках у нападающего – пакет с ножовкой.

      У Києві батько побив вчителя
      Избитый учитель физкультуры / Скриншот с видео ТСН

      Учителя физкультуры доставили в больницу с многочисленными гематомами, надрывом легких и сотрясением мозга.

      Зато мать "оскорбленного" рассказала ТСН, что драку называет "криком души" и "мужским конфликтом". Мол, ее сына "унизили при всем классе и громко крикнули на ухо так, что его заложило".

      В полиции открыли уголовное производство за умышленные тяжкие телесные повреждения. По этой статье агрессивному отцу грозит до восьми лет лишения свободы. Нападающий Владимир Доценко сам пришел в милицию со своим адвокатом.

      Отреагировали на инцидент в киевской школе также в Минобразования. В заявлении на сайте ведомства осуждается избиения учителя.

      Эта ситуация не имеет оправдания, и нападающий, которого уже задержала полиция, должен понести справедливое наказание. Поэтому мы просим руководство МВД взять дело и его расследование под личный контроль. Пострадавший учитель в больнице, ему нанесены серьезные повреждения. Но не менее ужасно то, что это произошло на глазах у детей, которые также получили тяжелые психологические травмы,
      – говорится в сообщении.

      По этому поводу в Министерстве обратились к главе МВД Арсению Авакову.

      О том, что дело находится на личном контроле, заявил и Генеральный прокурор Юрий Луценко. В комментарии к сообщению советника министра образования Иванны Коберник он написал, что полиция возбудила уголовное дело. Агрессивному отцу объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Дело направится в суд.

      У Києві батько учня жорстоко побив вчителя

      У Києві батько учня побив вчителя

      Работники НПК обращаются к представителям власти с призывом обеспечить защиту учителям. Да, 23 января они планируют провести забастовку перед уроками, чтобы привлечь внимание к жестокому избиению их коллеги.

      В опубликованном видеообращении они призвали присоединиться к акции "Защитим учителей", а также объявили о планах проведения масштабного митинга.

      Мы планировали провести 23 января однодневную забастовку в знак протеста против избиения нашего коллеги. Но поскольку к нам обратились с поддержкой многие коллеги из других школ, родители и просто неравнодушные граждани. Мы приняли решение провести многочисленный митинг с обращением в органы государственной власти с требованием защиты всех педагогов,
      – говорят представители школы.

      Время и место для митинга должны определить на ближайшем заседании киевского городского профсоюза образования и науки Украины.

      "Просим педагогов из других городов поддержать наше мероприятие и провести у себя аналогичные акции протеста, потому что только вместе мы сможем что-то изменить", – отмечают учителя киевского УВК №157.

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Полиция Юрий Луценко Арсен Аваков Министерство образования и науки Украины Образование Дети и несовершеннолетние Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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