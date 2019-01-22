Обещал отрезать руку: работники киевской школы, где жестоко избили учителя, созывают митинг

В одном из киевских лицеев отец ученика жестоко избил учителя физкультуры, потому что тот сделал его сыну замечание. Работники школы обратились к министру внутренних дел Арсену Авакову и генрокурору Юрию Луценко с требованием взять уголовное дело под личный контроль, они также созывают митинг и обещают протесты.

Видеообращение опубликовали работники киевского УВК №157.

Читайте также: Агрессивное детство: как уберечь подростка от плохой компании

24 канал писал, что конфликт вспыхнул еще 16 января, однако сейчас только набирает обороты. Избитый учитель физкультуры оказался в больнице с многочисленными травмами, а работники школы готовят протесты и просят о защите.

Тогда учитель физкультуры Игорь Матвиенко сделал замечание ученику 4 класса, по другой версии – накричал на ребенка. Мальчик расплакался и дома пожаловался отцу. Отец "пострадавшего" школьника на следующий день приехал к учителю, чтобы разобраться.

Он достал пилу, говорил, "ты этой рукой трогал моего Рому? Я тебе ее отрежу. Давай сюда руку. Я ему подтягиваю руку. Он опустил пилу,

– рассказал пострадавший Игорь Матвиенко.

Избиение снимали на видео родители, стоявших рядом. Все зафиксировали и камеры наблюдения. На видео видно, что в руках у нападающего – пакет с ножовкой.



Избитый учитель физкультуры / Скриншот с видео ТСН

Учителя физкультуры доставили в больницу с многочисленными гематомами, надрывом легких и сотрясением мозга.

Зато мать "оскорбленного" рассказала ТСН, что драку называет "криком души" и "мужским конфликтом". Мол, ее сына "унизили при всем классе и громко крикнули на ухо так, что его заложило".

В полиции открыли уголовное производство за умышленные тяжкие телесные повреждения. По этой статье агрессивному отцу грозит до восьми лет лишения свободы. Нападающий Владимир Доценко сам пришел в милицию со своим адвокатом.

Отреагировали на инцидент в киевской школе также в Минобразования. В заявлении на сайте ведомства осуждается избиения учителя.

Эта ситуация не имеет оправдания, и нападающий, которого уже задержала полиция, должен понести справедливое наказание. Поэтому мы просим руководство МВД взять дело и его расследование под личный контроль. Пострадавший учитель в больнице, ему нанесены серьезные повреждения. Но не менее ужасно то, что это произошло на глазах у детей, которые также получили тяжелые психологические травмы,

– говорится в сообщении.

По этому поводу в Министерстве обратились к главе МВД Арсению Авакову.

О том, что дело находится на личном контроле, заявил и Генеральный прокурор Юрий Луценко. В комментарии к сообщению советника министра образования Иванны Коберник он написал, что полиция возбудила уголовное дело. Агрессивному отцу объявили подозрение и избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Дело направится в суд.

Работники НПК обращаются к представителям власти с призывом обеспечить защиту учителям. Да, 23 января они планируют провести забастовку перед уроками, чтобы привлечь внимание к жестокому избиению их коллеги.

В опубликованном видеообращении они призвали присоединиться к акции "Защитим учителей", а также объявили о планах проведения масштабного митинга.

Мы планировали провести 23 января однодневную забастовку в знак протеста против избиения нашего коллеги. Но поскольку к нам обратились с поддержкой многие коллеги из других школ, родители и просто неравнодушные граждани. Мы приняли решение провести многочисленный митинг с обращением в органы государственной власти с требованием защиты всех педагогов,

– говорят представители школы.

Время и место для митинга должны определить на ближайшем заседании киевского городского профсоюза образования и науки Украины.

"Просим педагогов из других городов поддержать наше мероприятие и провести у себя аналогичные акции протеста, потому что только вместе мы сможем что-то изменить", – отмечают учителя киевского УВК №157.