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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

Обещал умереть в 96, станцевав на могиле Путина, – Бабченко отреагировал на свою "смерть"

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Аркадий Бабченко эмоционально прокомментировал свое
Аркадий Бабченко эмоционально прокомментировал свое "воскрешение" / "МБХ медиа"

Российский журналист Аркадий Бабченко, об убийстве которого сообщалось накануне, однако впоследствии выяснилось, что тот на самом деле жив, заверил всех, что умрет еще не скоро.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Х**н там. Не дождутся. Я обещал умереть в девяносто шесть лет, станцевав на могиле Путина и сделав селфи на Абрамсе (M1 "Абрамс" – основной боевой танк третьего поколения производства США, – 24 Канал") на Тверской? Я постараюсь это сделать", – подчеркнул журналист.

По его словам, такая уж у него судьба – воскресать каждые четыре года.

"Господи, как же умирать надоело. Доброго утра", – иронично добавил Бабченко.

Напомним, вечером 29 мая стало известно об убийстве российского журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. Неизвестный якобы несколько раз выстрелил ему в спину, когда журналист возвращался домой из магазина.

30 мая оказалось, что Аркадий Бабченко на самом деле – жив, а информация о гибели журналиста была частью спецоперации СБУ по предотвращению покушения на него. Также в СБУ отметили, что в Киеве был задержан организатор покушения на журналиста.

Теги: журналисты Новости Украины "Убийство" Аркадия Бабченко Владимир Путин Новости политики Новости России Украина – Россия
Источник: 24 Канал
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