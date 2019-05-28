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      Обещал уничтожать украинских военных: сторонники "ЛНР" собрался на выборы в Раду

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      Владимир Струк
      Владимир Струк / Фото из открытых источников

      Владимир Струк из Луганска, призывавший в 2014 году уничтожать солдат ВСУ и создававший отряды "ополчения" ЛНР, теперь присоединился к партии Виктора Медведчука и Юрия Бойко, и собирается возвращать "символи перемоги".

      Напомню, что в СБУ уже пять лет лежит дело на Струка, которое не расследуется. В настоящий момент вместе с Маси Найемом подаем новые заявления в СБУ, будем добиваться вручения ему подозрения и активизации правоохранителей. Нашли новых свидетелей, которые готовы подтвердить сотрудничество Струка с боевиками.

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      А пока хочу в очередной раз напомнить журналистам 112 канала, мэрам городов Луганской области и всем прочим политикам и чиновникам, которые контактируют со Струком, что помогая ему, вы помогаете преступнику, предателю и подлецу, который лично приложил руку к разжиганию войны, на совести которого человеческие жизни.

      Струк Владимир
      Владимир Струк слева от журналиста 112 канала

      Причем, добившись желаемого отделения Луганска от Украины, Струк не стал работать в структурах "ЛНР", а убежал из разграбленного, обнищавшего города. Теперь он снова прется в парламент страны, которую сам же и разваливал и с которой призывал бороться.

      Для справки прилагаю видео 9 мая 2014 года из поселка Юбилейный (ныне под контролем "ЛНР").

      P.S. Кстати, думал, что Струк будет настолько токсичным, что его не рискнут брать в свои ряды даже оппоблоковцы. Но я ошибался. Интересно будет узнать, что думают Медведчук и Бойко по поводу участия Струка в формировании вооруженных банд "ЛНР" и его выступления с обещанием уничтожать украинских добровольцев и военных. Задайте вопрос, у кого выпадет случай. И я обязательно задам. Посмотрим, что ответят.

      Автор: Денис Казанский
      Источник: Facebook

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      Источник: Facebook
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