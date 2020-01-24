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      Обещали вылечить от наркозависимости: в Мариуполе в трудовом рабстве держали 30 человек – видео

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      Людей в Мариуполе держали в "трудовом рабстве" / dn.npu.gov.ua

      В Мариуполе освободили из трудового рабства группу из 30 человек. Они попали туда через интернет-объявления с обещаниями избавить от наркотической или алкогольной зависимости.

      Лидеру преступной группировки и его сообщникам грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-центр областной Нацполиции.

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      Как работала схема "трудового рабства" в Мариуполе

      • "Работников" набирали по объявлению в интернете, обещая избавить от наркотической или алкогольной зависимости. Некоторых бездомных подбирали на улицах, пользуясь их тяжелым положением. Рабочие получали только спальное место и минимальное питание.
      • Пострадавших удерживали в доме под названием "Храм". В отношении них осуществляли психологическое и физическое воздействие и принуждали к тяжелому труду.
      • Пребывание этих людей стоило родственникам 2 тысячи гривен в месяц. За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 гривен.
      • Преступники обещали предоставить приют для бездомных, или избавить от наркотической и алкогольной зависимости.
      • Злоумышленники действовали под прикрытием благотворительного фонда и религиозного сообщества.
      • Кроме лидера, в состав группировки входили руководители "Храма", которые обеспечивали деятельность заведения, а также вербовщики, которые постоянно следили за удерживаемыми, и охранники.

       

      Преступники удерживали людей в ужасных условиях / фото Нацполиции

      Смотрите видео спецоперации полиции по ликвидации преступной банды, удерживающей людей в "трудовом рабстве":

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Мариуполя Трудовое рабство
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