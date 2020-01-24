Обещали вылечить от наркозависимости: в Мариуполе в трудовом рабстве держали 30 человек – видео

В Мариуполе освободили из трудового рабства группу из 30 человек. Они попали туда через интернет-объявления с обещаниями избавить от наркотической или алкогольной зависимости.

Лидеру преступной группировки и его сообщникам грозит до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-центр областной Нацполиции.

Знайте больше: Какие страны больше всего эксплуатируют украинцев: перечень

Как работала схема "трудового рабства" в Мариуполе

"Работников" набирали по объявлению в интернете, обещая избавить от наркотической или алкогольной зависимости. Некоторых бездомных подбирали на улицах, пользуясь их тяжелым положением. Рабочие получали только спальное место и минимальное питание.

Пострадавших удерживали в доме под названием "Храм". В отношении них осуществляли психологическое и физическое воздействие и принуждали к тяжелому труду.

Пребывание этих людей стоило родственникам 2 тысячи гривен в месяц. За один рабочий день за каждого работника злоумышленники получали до 400 гривен.

Преступники обещали предоставить приют для бездомных, или избавить от наркотической и алкогольной зависимости.

Злоумышленники действовали под прикрытием благотворительного фонда и религиозного сообщества.

Кроме лидера, в состав группировки входили руководители "Храма", которые обеспечивали деятельность заведения, а также вербовщики, которые постоянно следили за удерживаемыми, и охранники.

Преступники удерживали людей в ужасных условиях / фото Нацполиции

Смотрите видео спецоперации полиции по ликвидации преступной банды, удерживающей людей в "трудовом рабстве":