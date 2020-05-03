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      Обещание до сих пор не выполнили: инвесторы Укрбуда обратились к Зеленскому

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      "Укрбуд" так и не начали достраивать
      "Укрбуд" так и не начали достраивать / скриншот из видео

      Строительство жилых комплексов "Укрбуд" до сих пор не восстановлено. Более 40 тысяч человек ждут свое жилье, в которое уже инвестировали деньги, и по этому поводу они обратились к президенту.

      Обращение инвесторы опубликовали на своем ютуб-канале. В нем они призвали повлиять на ситуацию, ведь местные чиновники разных уровней игнорируют решения президента и не способствуют возобновлению строительства.

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      Зеленскому напомнили обещание, которое он озвучил 12 декабря 2019 года во время прямого эфира одного из телеканалов. Тогда президент отметил, что достраивать ЖК "Укрбуд" должна компания "Киевгорстрой". Однако, это решение пока блокируется.

      Инвесторы Укрстроя напомнили, что 40 тысяч человек ждут свое жилье: дети, молодые семьи, пенсионеры, военные. И хотя сейчас из-за карантина они не могут активно выражать позицию, все же делают все возможное, чтобы достучаться до чиновников. 

      В условиях карантина, мы несколько ограничены в возможностях освещения нашей проблемы, потому пользуемся всеми онлайн инструментами: видеообращения, петиции и тому подобное. Если восстановление строительства не будет разблокировано, то инвесторы готовы переходить к более активным и решительным действиям,
      – отметил представитель инициативной группы инвесторов Владимир Ковальчук.

      Смотрите обращение инвесторов "Укрбуда" к Зеленскому

       

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Владимир Зеленский Строительство Скандальные застройки
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