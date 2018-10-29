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      Обеспечить всех на планете здоровой пищей невозможно: объяснение

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      Здоровое питание оказалось невозможным для всего человечества
      Здоровое питание оказалось невозможным для всего человечества / unsplash.com

      Здоровое питание оказывается, не является возможным для всего человечества. Ведь на Земле выращивается недостаточно фруктов и овощей, чтобы обеспечить полезными продуктами всех людей.

      Об этом заявили канадские ученые из Гуэлфского университета, сообщает Phys.org.

      Они сравнили количество здоровой пищи, рекомендованной для питания, и количество тех продуктов, которые выращивают в сельских хозяйствах.

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      Выяснилось, что пищевая промышленность производит много зерна, жиров и сахаров, однако фруктов, овощей и белковых продуктов недостаточно для удовлетворения потребностей населения планеты.

      Рацион питания каждого человека должен на 50% состоять из фруктов и овощей, на 25% – из цельных зерен, и на последние 25% – из белков, жиров и молочных продуктов.

      Забезпечити усіх на планеті здоровою їжею неможливо
      Обеспечить всех на планете здоровой пищей невозможно из-за дисбаланса в производстве

      На сегодня в мире на человека производится:

      - 12 порций зерна вместо рекомендованных 8;
      - 5 порций фруктов и овощей вместо 15;
      - 3 порции масла и других жирных продуктов вместо 1;
      - 3 порции белка вместо 5.

      Они решили подсчитать, сколько потребуется сельскохозяйственных земель, чтобы обеспечить в 2050 году 9,8 миллиарда жителей Земли (прогнозируемый показатель увеличения населения) здоровым питанием.

      По мнению ученых, изменение производства в соответствии с диетическими рекомендациями приведет к уменьшению необходимой площади сельскохозяйственных земель на 50 миллионов гектаров.

      Харчова промисловість виробляє забагато зерна, жирів, цукрів, і замало овочів та фруктів
      Пищевая промышленность производит слишком много зерна, жиров, сахаров, и мало овощей и фруктов

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровое питание Здоровая жизнь Здоровье LifeStyle
      Источник: 24 Канал
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