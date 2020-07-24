Из Одесского зоопарка сбежали 3 плащеносных павиана (гамадрила): вожак, молодой самец и самка. К их поискам привлекли спасателей и полицию. В конце концов всех животных удалось поймать.

Детали побега обезьян в Одесском зоопарке

В том, что произошло, называют виновной сотрудницу зоопарка. Женщина кормила животных и неплотно закрыла дверь. Об этом пишет местное издание "Думская".

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К поискам животных привлекли не только сотрудников зоопарка, но и спасателей и полицейских, ведь гамадрилы могут быть опасными для человека. Для того, чтобы поймать беглецов, пришлось использовать транквилизатор.

В операции по поиску животных принимали также спасатели / Фото: "Думская"

В итоге главаря Жорика поймали сразу. Другого самца – молодого Анубиса – ловили дольше, он бегал по территории зоопарка: в животное пришлось трижды стрелять снотворным. Самку же взяли последней: она сидела на дереве, в нее стреляли, а потом поймали в развернутый брезент. Добавим, что из людей никто не пострадал.

Смотрите видео, как ловили обезьян в зоопарке Одессы

Где находятся животные и каково их состояние

В зоопарке говорят, что животным сразу же был введелы антидот, и сейчас они чувствуют себя хорошо.

Самцы отдыхают в ветеринарном отделении, а самку оттуда перевели уже в клетку.

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Самку словили последней – животное уже находится в клетке / Фото: "Думская"