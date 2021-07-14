Одним из первых прививку сделал ведущий утреннего шоу на 24 канале Егор Скорина, сразу после эфира. Пошутил, что компания сделала ему подарок, ведь сегодня он празднует День рождения. Ранее Скорина уже переболел коронавирусом, повторно пережить такой опыт не хочет.

К теме В Украине вакцинация против коронавируса может стать обязательной

"Я достаточно нелегко перенес COVID-19. Сейчас чувствую себя хорошо. Нервничаю о том, как перенесу эту первую дозу. Надеюсь, все будет нормально", – рассказал Скорина.

Мифы о вакцинации заполонили интернет

Прежде чем сделать прививку, ведущий исследовал все, что пишут о вакцине от коронавируса. С началом пандемиипо интернету начали распространяться различные мифы. Один из них – вместе с вакциной людям вводят чип в организм, который включает Bluetooth в телефоне.

"Думаю, уже можно выключать геолокацию, меня сразу можно будет найти", – пошутил Скорина.

Реакция на вакцину

Медики еще не слышали о таких "побочных эффектах" после прививки. И сотрудники 24 канала в основном хорошо перенесли вакцинацию, без реакций. Хотя редактор Кристина Немченко за несколько минут после вакцинации почувствовала головокружение.

У меня потемнело в глазах и начался звон в ушах,

– отметила Немченко.

По словам врачей, в таких случаях не стоит паниковать – это нормальная реакция организма после прививки. Пациентам рекомендуют после укола еще 30 минут подождать возле них, чтобы при необходимости вовремя оказать помощь.

Типичные симптомы в первые дни после инъекции

боль в месте укола;

повышение температуры;

усталость;

головная боль;

боль в мышцах;

диарея.

Врач-анестезиолог Евгений Баценко отметил, что в первые 2 суток пациенты могут чувствовать слабость, легкую усталость или повышение температуры тела. Если температура тела держится на отметке 38 градусов и выше, медик рекомендует принять жаропонижающие препараты.

Вакцинация коллективов

Массовую вакцинацию коллективов от коронавируса организовывает Министерство здравоохранения. Прививают американской вакциной Pfizer совершенно бесплатно. Необходимо лишь иметь не менее 50 желающих и оставить заявку на сайте Минздрава. После ее обработки в назначенный день приедет мобильная бригада со всем необходимым.

Актуально Количество вакцинированных за сутки в Украине перевалило за 101 тысячу

"Сейчас люди более сознательно относятся к ситуации с пандемией коронавируса. Ежедневно наша команда выезжает на вакцинацию", – рассказал Баценко.

Сейчас в Украине вакцинировали почти 2,5 миллиона человек. Половина из них получила необходимые 2 дозы. Людей, желающих иммунизироваться от смертоносной болезни, больше и темпы вакцинации растут. Тем более, что одна из самых эффективных вакцин мира – Pfizer – теперь доступна для массовой вакцинации.

Кроме американской вакцины, украинцев прививают препаратами CoronaVac и AstraZeneca. В Минздраве продолжаются переговоры по поставкам вакцин Johnson & Johnson.

Вакцинация коллектива 24 канала: смотрите видео