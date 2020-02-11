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      Обиделся, потому что Зеленский не взял в Ватикан: СМИ рассказали о причине отставки Богдана

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      Андрей Богдан и Владимир Зеленский / ukraina.ru

      Экс-руководитель Офиса Президента Андрей Богдан написал заявление об отставке после неприятного разговора с президентом Владимиром Зеленским утром 10 февраля. Богдан уже давно хотел уволиться из-за конфликта с Андреем Ермаком.

      Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в Офисе Президента.

      Подробнее здесь: Отставка Богдана: что произошло

      Зеленский пришел и сказал: иди и пиши заявление,
      – утверждают в ОПУ.

      Собеседники издания также утверждают, что Богдан хотел уволиться еще после инцидента с помощником Зеленского Андреем Ермаком, который отвечал за решение "иранского кризиса". Тогда его отговорили заместители и ближайшее окружение. По их словам, уговаривать Богдана не увольняться "приехала куча людей во власти".

      В то же время, Зеленский продолжал демонстрировать свою приверженность к Ермаку.

      Последней каплей для Богдана стала поездка Зеленского в Италию, где он встретился с Папой Римским. Во время визита президента сопровождал Андрей Ермак и министр внутренних дел Арсен Аваков, у которого отношения с Богданом также не сложились.

      Говорят, что в этом случае у Богдана сработала уже личное оскорбление, ведь он греко-католик со Львова, и его не взяли в командировку в Ватикан.

      Отставка Богдана с должности главы Офиса Президента: основное

      • 11 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении главы Офиса Президента Андрея Богдана;
      • В тот же день глава государства назначил своего помощника Андрея Ермака на должность главы ОПУ;
      • На увольнение Богдана и назначение нового главы уже отреагировали в офисе Президента. Там отметили: смена руководителя никак не повлияет на политический курс государства;
      • В данный момент Зеленский и Богдан не комментировали громкое увольнение.

      Отметим, что слухи об отставке Андрея Богдана ходили уже давно. Журналисты ранее выяснили, что Богдан сегодня больше не является касательным к значимым делам. Кроме того, он уже несколько раз не участвовал в важных мероприятиях.

      Чем занимался Ермак в команде Зеленского?

      • В офисе Президента Андрей Ермак занимался всеми вопросами, связанными с международной политикой.
      • Он возглавлял группу по освобождению украинцев из российского плена, а 7 сентября летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских политзаключенных.
      • Также Ермак принимал участие в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки" и встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.
      • Сам Ермак подчеркивает, что должности его не интересуют: "Я работаю с президентом и на президента. Другое мне не интересно".

      Интересные детали биографии: Андрей Ермак – новый глава Офиса Президента: факты о политика

      Отметим, недавно в СМИ появилась информация о конфликте между Андреем Ермаком и Андреем Богданом. Он якобы возник из-за разногласия во взглядах на политику Офиса Президента.

      Сам Богдан на вопрос, действительно ли у него конфликт с советником Зеленского, ответил коротко: "Нет".

      Что известно о конфликте Богдана и Ермака?
      Конфликт между Богданом и Ермаком длится несколько месяцев. По данным СМИ, чиновники имеют очень разные взгляды на события в Украине.

      Одним из вопросов, из-за которого конфликтуют приближенные к Зеленскому чиновники, является вопрос отставки Виталия Кличко с должности главы КГГА. Так, Ермак стал на защиту киевского мэра и убеждает президента "не трогать" мэра столицы и "не думать" о выборах в Киеве до осени 2020 года.

      Еще один спор между Богданом и Ермаком якобы произошел накануне церемонии прощания с украинцами, которые погибли во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране. В частности, во время организации мероприятия председатель ОПУ якобы разместил советника главы государства во второй ряд руководства Украины, а тот назвал это несправедливым и сказал об этом Зеленскому. Глава государства вступился за Ермака. Богдан в ответ обиделся и вообще не пришел на церемонию прощания.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Офіс Президента Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Андрей Ермак Андрей Богдан Ватикан Зарубежные визиты Зеленского
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