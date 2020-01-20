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      Обогнала и выехала на встречную: в ДТП на Закарпатье много пострадавших, среди них дети

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      В ДТП на Закарпатье пострадали 9 человек, из них трое детей / Фото Нацполиции

      В Иршавском районе Закарпатской области, вблизи села Бугорок, после столкновения двух автомобилей в больницу попали 9 человек. Из пострадавших 3 – дети.

      Авария произошла на отрезке автодороги "Мукачево-Рогатин-Львов" 19 января около 17:30, сообщает пресс-служба местной полиции.

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      Так, водитель автомобиля Киа-Rио, намереваясь обогнать Volvo, выехал на полосу встречного движения. После этого врезался в Renault.


      В ДТП пострадало 9 человек / Фото Нацполиции

      В результате ДТП в больницу попала водитель Киа-Rио, двое ее малолетних детей 5 и 9 лет и пассажир легковушки.

      Также за медпомощью обратились водитель автомобиля Renault и четверо его пассажиров, среди которых одна – несовершеннолетняя,
      – сообщают в полиции.

      Сейчас по делу продолжается досудебное расследование.

      ДТП на ЗакарпаттіПоследствия ДТП на Закарпатье / Фото Нацполиции

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Закарпатья Постраждалі Новости политики
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