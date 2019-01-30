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      "Объяснили, что я имею право говорить": спецслужбы РФ запретили Рыбке говорить о Дерипаске

      39 Читати новину українською
      Настя Рыбка
      Настя Рыбка / Фото из открытых источников

      Белорусская эскорт-модель и блогер Анастасия Рыбка заявила, что российские спецслужбы запретили ей публично рассказывать о российском миллиардере Олеге Дерипаске. Женщина владеет важной информацией о вероятном вмешательстве России в американские выборы.

      Несмотря на это, сделанные ранее громкие заявления о российском бизнесмене, по мнению Насти Рыбки, могли спасти ей жизнь. Об этом сама Вашукевич (настоящая фамилия блогерши – 24 канал) рассказала в интервью CNN.

      Читайте также: "Подлый обман": скандальная Настя Рыбка рассказала о своем задержании в Москве

      Когда я была в российской тюрьме, со мной говорили, мне доходчиво объяснили, что мне делать, что говорить, а что не говорить. Они сказали мне: "не трогай больше Олега Дерипаску",
      – рассказала Рыбка.

      В то же время, по ее словам, именно сделанные ранее заявления о миллиардере спасли ее жизнь.

      Так, отвечая на вопрос журналистов, сожалеет ли она о высказываниях относительно доказательств, которые она имела, Вашукевич сказала: "Я думаю, что это спасло мне жизнь, как я могу пожалеть об этом? Если бы журналисты не обратили на эти слова внимания, я могла бы уже быть мертвой".

      Последняя информация о судьбе Насти Рыбки:

      Кто такая Настя Рыбка и что известно о ее задержании? Это эскорт-модель и блогер, гражданка Беларуси. Стала известной в феврале 2018 года после публикации расследования Алексея Навального и Фонда борьбы с коррупцией. Расследование базировалось на ее записях в Instagram и книге "Дневник по соблазнению миллиардера", где описывается встреча олигарха Олега Дерипаски и заместителя главы правительства Российской Федерации Сергея Приходько во время трехдневного путешествия в Норвегии в августе 2016 года на яхте, которая принадлежит Дерипаске. Скандал получил широкое освещение в мировых и российских СМИ.

      25 февраля 2018 года Настю Рыбку, а также блогера Алекса Лесли задержали в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга.

      Провинциальный суд города Паттайя 13 апреля 2018 года предъявил обвинение Александру Кириллову (Алексу Лесли), Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и другим фигурантам дела о нелегальной организации "секс-тренинга". Впоследствии гражданка Беларуси Вашукевич была приговорена к 18 месяцам тюрьмы, девять из которых она уже отбыла за решеткой, пока длилось следствие, а остаток срока заменили условным. Также ей навсегда запретили въезд в Таиланд.

      НОВЫЕ ДЕТАЛИ В ДЕЛЕ ОДИОЗНОЙ НАСТИ РЫБКИ:
       
      Теги: Новости России Новости политики Новости Беларуси Секс-скандал
      Источник: 24 Канал
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