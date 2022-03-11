Отважные украинские воины героически уходят на фронт, чтобы защищать свою страну и семьи от оккупантов. Их путь на передовую традиционно начинается с прощания.
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В официальном телеграм-канале Верховной Рады Украины опубликовали трогательные фото, которые никого не оставят равнодушным. На них любимые наших героев провожают их на Главном железнодорожном вокзале Львова, прежде чем воины отправятся в Днепр.
Украинские воины прощаются с любимыми перед отправлением в Днепр, чтобы помочь боевым усилиям,
– говорится в сообщении.
Украинские герои прощаются с любимыми на львовском вокзале / Фото из телеграм-канала Верховной Рады
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