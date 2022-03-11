Отважные украинские воины героически уходят на фронт, чтобы защищать свою страну и семьи от оккупантов. Их путь на передовую традиционно начинается с прощания.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны

В официальном телеграм-канале Верховной Рады Украины опубликовали трогательные фото, которые никого не оставят равнодушным. На них любимые наших героев провожают их на Главном железнодорожном вокзале Львова, прежде чем воины отправятся в Днепр.

Украинские воины прощаются с любимыми перед отправлением в Днепр, чтобы помочь боевым усилиям,

– говорится в сообщении.

Украинские герои прощаются с любимыми на львовском вокзале / Фото из телеграм-канала Верховной Рады

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!