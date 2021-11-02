Дело рассматривал Киевский райсуд Харькова. Оба подозреваемых отправили под стражу на 60 суток, без права внесения залога.
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Сестра подозреваемого была сиделкой владельца квартиры
Опасность угрожала жизни 64-летнего мужчины. С его сиделкой был оформлен договор до смертного содержания.
Однако брат женщины решил не ждать и лишить жизни владельца квартиры немедленно. Для этого он привлек мужчину, который должен совершить убийство. Свою жертву планировали отравить во время застолья.
Разоблачили преступление оперативники и следователи – с помощью сотрудников КОРДа.
Суд отправил подозреваемых под стражу без права внесения залога / Фото Нацполиции
Кратко о последних резонансных преступлениях в Харьковской области:
- В Первомайском районе на Харьковщине водитель легковушки вызвал смертельное ДТП: он наехал на пешехода и скрылся с места преступления.
- В Харькове Mitsubishi Pajero выехал на железнодорожный переезд и влетел в поезд. Водителя внедорожника госпитализировали, вероятно, что она – депутат.
- В Харьковской области на АЗС водитель наехал на газовую колонку, в результате чего возник мощный взрыв и пожар. Полностью сгорели 2 грузовика.