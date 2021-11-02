Дело рассматривал Киевский райсуд Харькова. Оба подозреваемых отправили под стражу на 60 суток, без права внесения залога.

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Сестра подозреваемого была сиделкой владельца квартиры

Опасность угрожала жизни 64-летнего мужчины. С его сиделкой был оформлен договор до смертного содержания.

Однако брат женщины решил не ждать и лишить жизни владельца квартиры немедленно. Для этого он привлек мужчину, который должен совершить убийство. Свою жертву планировали отравить во время застолья.

Разоблачили преступление оперативники и следователи – с помощью сотрудников КОРДа.

Обратите внимание! Мужчинам объявили о подозрении – как заказчику, так и предполагаемому исполнителю. Если суд признает их виновными, то они могут оказаться за решеткой на срок 10 – 15 лет.



Суд отправил подозреваемых под стражу без права внесения залога / Фото Нацполиции

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