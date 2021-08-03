Соратника Кивы Ширяева подозревают в вооруженном нападении на человека
Источник:Newsroom
Соратнику депутата Ильи Кивы Олегу Ширяеву 3 августа якобы объявили о 2 новых подозрениях. Теперь следователи считают его причастным к нападению с ножом на человека.
Об этом журналистам рассказали в прокуратуре Харьковской области. Сейчас Ширяев уже находится под стражей из-за меры пресечения в другом уголовном производстве.
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Правоохранители лишь намекнули
Следует отметить, что имя харьковчанина не назвали. Однако намекнули, что его уже пытаются привлечь к ответственности за совершение других преступлений.
На этот раз его уже подозревают в нападении на мужчину в марте 2020 года. Тогда злоумышленник вместе с сообщником сначала избил потерпевшего, а затем нанес ножевое ранение.
Вероятно, речь идет о нападении, которое произошло возле заведения Riva Park Shale. Тогда после инцидента обнародовали видео, где был слышен голос, похожий на голос Ширяева.
В чем еще подозревают мужчину
6 июля соратника Кивы отправили в СИЗО. Это сделали в рамках уголовного производства о рейдерстве.
Сейчас официально подтвердили, что его подозревают в совершении 3 преступлений:
- массовых беспорядках;
- умышленном уничтожении или повреждении имущества правоохранителя;
- противоправном завладении имуществом предприятия, учреждения или организации.
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Кто такой Олег Ширяев
Мужчина имеет звание майора полиции. Он один из главных соучредителей подразделения МВД "Восточный корпус". В период с 2014 по 2015 год он возглавлял роту специального назначения. Однако в 2015 году уволился из рядов МВД.
После этого Ширяев начал заниматься политической деятельностью. В частности, в 2020 году он стал куратором пророссийского движения "Патриоты за жизнь". Организацию тогда презентовал депутат ОПЗЖ Илья Кива.
Информация взята из Википедии.