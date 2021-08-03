Соратника Кивы Ширяева подозревают в вооруженном нападении на человека

Соратнику депутата Ильи Кивы Олегу Ширяеву 3 августа якобы объявили о 2 новых подозрениях. Теперь следователи считают его причастным к нападению с ножом на человека.

Об этом журналистам рассказали в прокуратуре Харьковской области. Сейчас Ширяев уже находится под стражей из-за меры пресечения в другом уголовном производстве.

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Правоохранители лишь намекнули

Следует отметить, что имя харьковчанина не назвали. Однако намекнули, что его уже пытаются привлечь к ответственности за совершение других преступлений.

На этот раз его уже подозревают в нападении на мужчину в марте 2020 года. Тогда злоумышленник вместе с сообщником сначала избил потерпевшего, а затем нанес ножевое ранение.

Вероятно, речь идет о нападении, которое произошло возле заведения Riva Park Shale. Тогда после инцидента обнародовали видео, где был слышен голос, похожий на голос Ширяева.

В чем еще подозревают мужчину

6 июля соратника Кивы отправили в СИЗО. Это сделали в рамках уголовного производства о рейдерстве.

Сейчас официально подтвердили, что его подозревают в совершении 3 преступлений:

массовых беспорядках;

умышленном уничтожении или повреждении имущества правоохранителя;

противоправном завладении имуществом предприятия, учреждения или организации.

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