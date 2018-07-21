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Телеканал новостей 24 Новости Космос

Объявили конкурс на название для аппарата, который отправится на Марс

19 Читати новину українською
Марсоходу нужно название
Марсоходу нужно название / airbusgroup.com

Европейское космическое агентство ищет название для аппарата, который отправится на Марс в 2020 году.

Об это говорится на сайте агентства.

Предложить имя для марсохода Европейскому космическому агентству может каждый. В заявке нужно написать свою версию имени марсохода и в 150 знаках объяснить свой выбор.

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Главных правил три:

название не должно быть задействовано в других космических миссиях;
это может быть слово, словосочетание или аббревиатура;
если вы предлагаете имя человека, то это должен быть человек, который умер 10 октября 1993 года.

Победителя определит Тим Пик и Космическое агентство Великобритании.

Сейчас рабочее название миссии, которая отправится на Марс – ExoMars.

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Теги: Техно Марс Космос
Источник: 24 канал
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