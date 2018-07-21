Объявили конкурс на название для аппарата, который отправится на Марс
Европейское космическое агентство ищет название для аппарата, который отправится на Марс в 2020 году.
Об это говорится на сайте агентства.
Предложить имя для марсохода Европейскому космическому агентству может каждый. В заявке нужно написать свою версию имени марсохода и в 150 знаках объяснить свой выбор.
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Главных правил три:
название не должно быть задействовано в других космических миссиях;
это может быть слово, словосочетание или аббревиатура;
если вы предлагаете имя человека, то это должен быть человек, который умер 10 октября 1993 года.
Победителя определит Тим Пик и Космическое агентство Великобритании.
Сейчас рабочее название миссии, которая отправится на Марс – ExoMars.
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