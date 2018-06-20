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Объявлен рейтинг 50 наилучших ресторанов мира 2018 года: красноречивые фото

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"Mirazur" (Ментона, Франция)
"Mirazur" (Ментона, Франция) / Фото из открытых источников

Представители наилучших ресторанов мира приехали за своим наградами в Испанию 19 июня. В список 50 ресторанов вошли заведения со всего мира. Украинские рестораны не попали в престижный перечень.

Об этом сообщается на Business Insider.

Рейтинг ресторанов был сформирован на основе мнений и рекомендаций 1000 международных экспертов в сфере ресторанной индустрии – от гурманов и писателей до шеф-поваров и рестораторов из 26 стран мира.

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В список наилучших ресторанов попали заведения из Австралии, ЮАР, Италии, Таиланда, США и многих других стран. "Высокая" кулинария, профессиональный сервис и невероятный интерьер смогли поднять рестораны в известном рейтинге. ТОП-3 лучших ресторанов заняла европейская кухня.

Предлагаем узнать ТОП-10 наилучших ресторанов мира 2018 года с фотографиями интерьера.

1. "Osteria Francescana" (Модена, Италия)

2. "El Celler de Can Roca" (Жирона, Испания)

3. "Mirazur" (Ментона, Франция)

4. "Eleven Madison Park" (Нью-Йорк, США)

5. "Gaggan" (Бангкок, Таиланд)

6. "Central" (Лима, Перу)

7. "Maido" (Лима, Перу)

8. "Arpege" (Париж, Франция)

9. "Mugaritz" (Сан-Себастьян, Испания)

10. "Asador Etxebarri" (Бустурия, Испания)

Теги: LifeStyle рейтинги Путешествия
Источник: 24 Канал
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