Объявлен рейтинг 50 наилучших ресторанов мира 2018 года: красноречивые фото
Представители наилучших ресторанов мира приехали за своим наградами в Испанию 19 июня. В список 50 ресторанов вошли заведения со всего мира. Украинские рестораны не попали в престижный перечень.
Об этом сообщается на Business Insider.
Рейтинг ресторанов был сформирован на основе мнений и рекомендаций 1000 международных экспертов в сфере ресторанной индустрии – от гурманов и писателей до шеф-поваров и рестораторов из 26 стран мира.
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В список наилучших ресторанов попали заведения из Австралии, ЮАР, Италии, Таиланда, США и многих других стран. "Высокая" кулинария, профессиональный сервис и невероятный интерьер смогли поднять рестораны в известном рейтинге. ТОП-3 лучших ресторанов заняла европейская кухня.
Предлагаем узнать ТОП-10 наилучших ресторанов мира 2018 года с фотографиями интерьера.
1. "Osteria Francescana" (Модена, Италия)
2. "El Celler de Can Roca" (Жирона, Испания)
3. "Mirazur" (Ментона, Франция)
4. "Eleven Madison Park" (Нью-Йорк, США)
5. "Gaggan" (Бангкок, Таиланд)
6. "Central" (Лима, Перу)
7. "Maido" (Лима, Перу)
8. "Arpege" (Париж, Франция)
9. "Mugaritz" (Сан-Себастьян, Испания)
10. "Asador Etxebarri" (Бустурия, Испания)
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