Объявлена предварительная программа Конференции "Телевидение как Бизнес – 2019"

Конференция "Телевидение как Бизнес" проходит в рамках третьего дня международного медиафорума KYIV MEDIA WEEK и состоится 18 сентября 2019 года в отеле Hyatt Regency Kyiv.

Организатор мероприятия – Индустриальный Телевизионный Комитет.

Десятый год лидеры медиарынка и ведущие специалисты в рамках конференции "Телевидение как Бизнес" публично обсуждают актуальные проблемы сферы, способы их решения, обмениваются опытом успешной реализации медиапроектов и спецификой управления. Участники вместе с ведущими экспертами в сфере имеют возможность исследовать успехи и неудачи реализации рыночных механизмов на примере реальных кейсов.

Традиционно Конференция начнется Саммитом Медиалидеров с участием руководителей крупнейших медийных компаний Украины (состав участников Саммита будет сообщен дополнительно).

В рамках первой секции будут представлены The Nielsen Digital Consumer Survey, который реализуется в рамках международного проекту компании, и впервые охватил территорию Украины. Кроме того, ведущие эксперты представят актуальные кейсы рекламного рынка и поделятся опытом их успешной реализации.

Вторая секция конференции начнется докладами на тему кодирования сигнала телеканалов на спутнике от Ярослава Пахольчука (Исполнительного директора, члена правления группы 1+1 медиа, директора направления платного телевидения) и анализа трендов ТВ-рынка в 2019 г. и прогнозов его развития в 2020 г. от Андрея Партыки (Генерального директора Ocean Media). Эти темы докладчики продолжат в качестве модераторов в двух следующих дискуссиях.

Ведущие топменеджеры рынка, селлеры и представители агентств обсудят ситуацию на ТВ-рынке, его развитие, тренды и определяющие факторы на 2020 г. К дискуссии с участием руководителей рекламных агентств и сейлз-хаусов присоединятся Андрей Партыка (Генеральный директор Ocean Media), Валерий Вареница (Коммерческий директор селз-хауса "ПЛЮСЫ"), Андрей Андрющенко (CEO IPG Mediabrands Ukraine, razom communications), Антон Зинченко (CEO Evident Media), Юлия Бучак (Управляющий директор OMD Media Direction Ukraine), Александр Гороховский (CEO Dentsu Aegis Network Ukraine ), Андрей Рыбкин (Media Shared Practices Director, Publicis Groupe Ukrain e) и Дмитрий Дутчин (Коммерческий директор Space Media).

Вторая панельная дискуссия этой секции будет посвящена актуальным проблемам, успехам и тенденциям дистрибуции/PAY TV в Украине. Секция пройдет с участием Ярослава Пахольчука (Исполнительного директора, члена правления группы 1+1 медиа, Директора направления платного телевидения), Федора Гречанинова (Директора по стратегии и развитию бизнеса Медиа Группы Украина), Антона Дзюбенко (Генерального директора Воля), Юлии Трибушного ( директора дивизиона Digital и PayTV StarLightMedia), Николая Фаенгольда (Коммерческого директора дивизиона Digital и PayTV StarLightMedia).

Ознакомиться с деталями программы и докладчиками можно на сайте Конференции. В рамках подготовки к мероприятию возможны изменения и дополнения в программу, о чем информация будет распространена заранее.

Регистрация на мероприятие проходит через сайт Kyiv Media Week.