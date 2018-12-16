Объявления главы Единой поместной церкви и ультиматум Вашингтона для России – топ-5 видео недели

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Как украинцы ждали объявления главы Поместной Церкви

В Украине выбрали предстоятеля Единой поместной православной церкви. Объединительный собор в Софии Киевской длился 4 часа. На нем избрали митрополита Епифания главой единой украинской православной церкви. С самого утра 15 декабря люди со всей страны съезжались на Софийскую площадь в ожидании исторического события.

Видео с Софиевской площади, где украинцы собрались, чтобы узнать кто возглавит Единую поместную церковь

Как санкции против России ударят по бизнесу Медведчука

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что западные партнеры Украины подготовили несколько пакетов санкций против Российской Федерации. В частности, намекнул, что они могут касаться экспорта российской нефти и газа. Пока мы в ожидании новых санкций против России, Виктор Медведчук, он же кум Путина, строит свое состояние на нефтегазовом российском рынке страны-агрессора и подсаживает Украину на новую российскую иглу – теперь уже дизельного топлива.

Видео о том, как санкции против РФ могут повлиять на компании Виктора Медведчука

Когда украинцев могут не впустить в Европу

Эксперты озвучили тревожную статистику, за девять месяцев 2018 года количество отказов во въезде украинцам в Польшу выросло на 57%. Журналисты 24 канала узнали, из-за чего могут не впустить в ЕС и как подготовиться к поездке, чтобы вам ее не испортили европейские пограничники.

Видео о том, что делать, чтобы не возникло проблем при пересечении границы

Ультиматум Вашингтон выдвинул Москве

США в ультимативной форме требуют от России, чтобы та в течение шестидесяти суток вернулась к исполнению "Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности". Терпение лопнуло после пяти лет уговоров, но пока не известно, что ожидает мир, если Россия будет игнорировать ультиматум.

Видео о том, что США требуют от России

Кто на самом деле был первой леди президента-беглеца

Во времена правления "легитимного" вокруг личной жизни Виктора Федоровича ходило немало слухов. Он почти не появлялся на публике с женой, однако СМИ все чаще отдавали ее место разным женщинам.

Видео о том, какие женщины в течение различных периодов времени были рядом с Януковичем