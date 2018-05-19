Объявлены победители Каннского кинофестиваля 2018

71 церемония Каннского кинофестиваля-2018 подошла к своему завершению на Лазурном берегу Франции. Жюри торжества во время закрытия церемонии объявило долгожданный список победителей.

Так, многоуважаемое жюри во главе с Кейт Бланшетт объявило победителей основного конкурса. Фильмом 71-го кинофестиваля стала лента японского режиссера Хирокадзу Корееда "Магазинные воры" ("Shoplifters").

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Кейт Бланшшет наградила японского режиссера Хирокадзу Корееда за лучший фильм

Каннского кинофестиваля-2018 "Магазинные воры" ("Shoplifters").

Список всех победителей Каннского кинофестиваля 2018

"Золотая пальмовая ветвь": "Магазинные воры" Хирокадзу Корееда.

Гран-при: "Черный ку-клукс-клановец" Спайка Ли.

Приз жюри: "Капернаум" Надина Лабаки.

Специальная "Золотая пальмовая ветвь": Жан-Люк Годар, "Книга образов".

Лучшая мужская роль: Марчелло Фонте, "Догмен".

Лучший режиссер: Павел Павликовски, "Холодная война".

Лучший сценарий: Аличе Рорвахер ("Счастлив, как Lazzaro") и Надер Сайевар и Джафар Панахи ("Три лица").

Лучшая женская роль: Сама Еслямова, "Айка".

Приз "Золотая камера" и "Квир-пальма": "Девушка" Лукаса Донта с "Особого взгляда".

"Золотая пальмовая ветвь" в короткометражном конкурсе: "Все эти создания" Чарльза Уильямса.

Закрытие Каннского кинофестиваля-2018 во главе с главой жюри Кейт Бланшетт

Стоит напомнить, что в основном конкурсе участвовал 21 фильм. В жюри, которое судит конкурс, кроме Кейт Бланшетт, вошли режиссер Дени Вильнев, актриса Кристен Стюарт, актриса Лея Сейду, режиссер Андрей Звягинцев, режиссер Ава Дюверном, композитор и певица Хаджа Нин и актер Чанг Чен. Кинофестиваль проходил с 8 по 19 мая в Каннах, Франция.