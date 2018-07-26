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Объявлены победители конкурса Drone Awards: фото, перехватывающие дух

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"Фото 2018 года" – Флориан Леду с работой "Над белым медведем"
"Фото 2018 года" – Флориан Леду с работой "Над белым медведем" / droneawards.photo

Ежегодный конкурс Drone Awards собирает фотографии со всего мира, чтобы поддержать искусство фотографии дронов. Победителей определяют в шести категориях, которые получат свои награды на церемонии награждения в конце года.

Победителем конкурса Drone Awards стал французский фотограф Флориан Леду с работой "Над белым медведем". На удивительном кадре изображен полярный медведь, который прыгает через льдины в Нунавут, Канада. Работа этого фотографа также была признана лучшей в конкурсе портала SkyPixel.

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"Фото 2018 года" – Флориан Леду с работой "Над белым медведем"

Также были определены другие победители в категориях "Природа", "Абстракция", "Люди", "Спорт", "Дикая природа" и "Город". Победители из всех номинаций соберутся в октябре 2018 года в Сиене, Италия, чтобы забрать свои статуэтки, а победитель конкурса получит звание "Drone Photographer of the Year 2018".

"Абстракция" – Ови Д. Поп с работой "Погода змеи"


"Природа" – Габриэл Скану с работой "Mada’in Saleh"

"Люди" – Цинхуа Шуй с работой "Паломничество миллионов людей"

"Спорт" – Винсент Римерсм с работой "Катание теней на коньках"

"Дикая природа" – Адам Баркер с работой "Акула черноперая"

"Город" – Франческо Каттуто с работой "Ассизи над облаками"

Конкурс основан организаторами фотоконкурса Siena International Photography Awards, чтобы поддержать искусство фотографии дронов. В этом году свои заявки на конкурс направили более 4400 фотографов из 101 страны мира.

Теги: LifeStyle Путешествия Награды
Источник: Drone Awards
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