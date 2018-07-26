Объявлены победители конкурса Drone Awards: фото, перехватывающие дух
Ежегодный конкурс Drone Awards собирает фотографии со всего мира, чтобы поддержать искусство фотографии дронов. Победителей определяют в шести категориях, которые получат свои награды на церемонии награждения в конце года.
Победителем конкурса Drone Awards стал французский фотограф Флориан Леду с работой "Над белым медведем". На удивительном кадре изображен полярный медведь, который прыгает через льдины в Нунавут, Канада. Работа этого фотографа также была признана лучшей в конкурсе портала SkyPixel.
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"Фото 2018 года" – Флориан Леду с работой "Над белым медведем"
Также были определены другие победители в категориях "Природа", "Абстракция", "Люди", "Спорт", "Дикая природа" и "Город". Победители из всех номинаций соберутся в октябре 2018 года в Сиене, Италия, чтобы забрать свои статуэтки, а победитель конкурса получит звание "Drone Photographer of the Year 2018".
"Абстракция" – Ови Д. Поп с работой "Погода змеи"
"Природа" – Габриэл Скану с работой "Mada’in Saleh"
"Люди" – Цинхуа Шуй с работой "Паломничество миллионов людей"
"Спорт" – Винсент Римерсм с работой "Катание теней на коньках"
"Дикая природа" – Адам Баркер с работой "Акула черноперая"
"Город" – Франческо Каттуто с работой "Ассизи над облаками"
Конкурс основан организаторами фотоконкурса Siena International Photography Awards, чтобы поддержать искусство фотографии дронов. В этом году свои заявки на конкурс направили более 4400 фотографов из 101 страны мира.