Обязательное лицензирование врачей: какую систему предлагает Минздрав

В Министерстве здравоохранения считают систему аттестации врачей неэффективной. Предлагают изменить ее не "косметическими" методами, а кардинальными. И для этого предлагают ввести институт лицензирования врачей и лицензию как документ, подтверждающий право на профессиональную деятельность, как это принято в мировой практике.

Однако, уточняют инициаторы лицензирования врачей, действующая система лицензирования медицинской практики в соответствии с Законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" останется в целом неизменной.

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Что не так с аттестацией

В результате анализа действующей системы аттестации врачей, проведенного Министерством здравоохранения и изложенным в "Концепции профессионального лицензирования врачей", основными недостатками системы здравоохранения, которые обусловливают низкую квалификацию врачей, назвали:

1. Низкий профессиональный уровень определенной части медицинского персонала.

Недостаток действующей системы: оценка квалификации врачей очень субъективная и предусматривает значительную дискрецию (когда решение принимает чиновник), и позволяет неквалифицированным врачам продолжать медицинскую практику.

Предлагаемое решение: вместо системы аттестации внедрить систему лицензирования врачей, которая будет основываться на непрерывном профессиональном развитии.

2. Низкая мотивация медицинского персонала предоставлять качественные медицинские услуги.

Недостаток действующей системы: официальный доход врача не зависит от качества его работы (оценки такого качества пациентом).

Предлагаемое решение: в результате введения принципа "деньги идут за пациентом", врач будет мотивирован оказывать качественную медицинскую помощь каждому пациенту. Однако для того, чтобы пациент мог сделать информированный выбор в пользу высококвалифицированного врача, вместе с лицензированием следует ввести портал с информацией об актуальном состоянии квалификации врачей.

3. Отсутствие ответственности медицинского персонала за причиненный вред в результате оказания некачественной медицинской помощи.

Недостаток действующей системы: нет эффективного механизма реагирования на случаи некомпетентности врача. Решение о привлечении к ответственности принимают "свои".

Предлагаемое решение: в рамках системы лицензирования ввести механизмы "вывода с рынка" медицинских услуг некомпетентных врачей путем приостановления действия или лишения их лицензии. Внедрить систему независимой оценки деятельности врачей.

Поэтому в Минздраве считают, что новый алгоритм доступа к профессии должен предусматривать не только получение лицензии после окончания обучения, но и изменения в медицинском образовании как таковом, а также непрерывное профессиональное развитие врача, который получил лицензию.



Основные изменения во врачебной практике, которые предлагает Минздрав

Изменения в образовании

Сдачи экзаменов "Шаг 1" и "Шаг 2", которые соответствуют лучшим международным стандартам, в рамках реформирования медицинского образования будут инкорпорированы в единый государственный квалификационный экзамен. "Шаг 3" по-прежнему будет завершать обучение в интернатуре.

Врачебная резидентура станет обязательным этапом для получения полной лицензии врача после окончания интернатуры (первичной специализации) и сдачи экзамена "Шаг 3". Минздрав будет устанавливать требования, которым должны отвечать ЗОЗ, чтобы организовывать врачебную резидентуру. Учреждения здравоохранения (УЗ), которые индивидуально таким требованиям не соответствуют, смогут объединяться в консорциумы, чтобы совместно обеспечивать соответствие квалификационным требованиям (например, в одном ЗОЗ есть врачи тех специальностей, которых в другом ЗОЗ нет, и наоборот). Срок резидентуры будет определять Минздрав.

Непрерывное профессиональное развитие

Новая модель регулирования доступа к профессии врача потребует осуществления врачом непрерывного профессионального развития. За участие в образовательных мероприятиях (семинарах, тренингах, конференциях) врачу будут начисляться баллы непрерывного профессионального развития. Врач будет иметь возможность формировать собственную индивидуальную образовательную траекторию. Минимальное количество баллов, которое должно быть получено врачом, будет устанавливаться Минздравом. В течение первого этапа реформы непрерывное профессиональное развитие будет осуществляться в рамках системы аттестации. Процесс внедрения непрерывного профессионального развития начался с принятием Постановления КМУ "Об утверждении Порядка проведения единого государственного квалификационного экзамена для соискателей образовательной степени магистра по специальностям отрасли знаний "здравоохранение". После перехода к системе лицензирования, возобновление действия лицензии на новый трехлетний срок будет возможным лишь при условии набора врачом баллов БПР, количество которых будет не меньше установленного минимума.

Лицензии по-новому

После сдачи "Шага 3" и на время обязательной резидентуры врачу будет выдаваться "ограниченная лицензия", которая позволит практиковать исключительно в месте прохождения резидентуры. Все документы, выданные таким врачом, будут сопровождаться дублирующей подписью врача с полной лицензией. Ограниченная лицензия будет выдаваться Минздравом.

После успешного окончания врачебной резидентуры врач будет получать полную лицензию.



Разница между "ограниченной" и "полной" врачебными лицензиями

Лицензионный совет

Главным органом в сфере лицензирования врачей будет Лицензионный совет, который будет состоять из 30 членов – врачей, которые будут избираться в соответствии с жесткими критериями. Именно в компетенцию Лицензионного совета будет входить продление действия лицензии на новый срок и применение санкций (лишение или приостановление действия лицензии).

Лицензионный совет будет рассматривать жалобы на врачей и принимать решения о применении санкций в качестве высшего звена: приостановлении действия или лишении лицензии. Процедура рассмотрения жалоб будет прозрачной – врач также будет иметь гарантированное право на надлежащее и справедливое рассмотрение его дела, в частности на представление своей позиции, привлечение свидетелей. Информация о действительности лицензии, имеющихся жалобах и результатах их рассмотрения Лицензионным советом будут доступными для общественности в онлайн-режиме.

Как будет гарантироваться независимость Лицензионного совета: регулирование Законом, а не приказами Минздрава. Процедура формирования – с привлечением независимых экспертов ЕС. Члены Лицензионного совета периодически будут переизбираться. Процедуры Лицензионного совета будут четко регламентированы, а принятые решения будут опубликованы (с соблюдением прав пациентов на врачебную тайну).

Влияние Минздрава на действие системы лицензирования будет ограничено организационными мерами.

В перспективе Лицензионный совет должен стать органом единой саморегулируемой организации врачей, для чего должен объединять всех врачей, имеющих лицензии, и членство в такой организации должно быть условием осуществления врачебной практики в Украине. Пока такой общей организации нет, как и понимания, сколько всего врачей практикует и достаточна ли их квалификация для врачебной практики, переход к саморегулированию должен состояться после полного введения системы лицензирования (когда все врачи, которые подтвердят свою профессиональную квалификацию, получат лицензии) – ориентировочно с 2024 года.

"Дорожная карта" внедрения реформы

Внедрение непрерывного профессионального развития врачей: рассчитано на два года (2018-2019).

Переход к системе лицензирования рассчитан на два подпериода: первый – II полугодие 2018-2019 годы – разработка и принятие необходимой нормативно-правой базы; второй – 2020-2024 годы – переходный период, в течение которого врачам необходимо будет сдать экзамен для получения лицензии.

Заметим: описанные выше изменения – это лишь концепция реформирования. В Минздраве призывают общественность присоединиться к обсуждению.

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