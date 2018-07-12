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Номинантка премии "Оскар" Сирша Ронан украсила обложку Vogue: удивительные фото

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Сирша Ронан для Vogue
Сирша Ронан для Vogue / www.vogue.com

Ирландская киноактриса Сирша Ронан, которая в 2018 году была номинирована на премию "Оскар" за лучшую женскую роль в фильме "Леди Бёрд", стала звездой августовского номера американского издания Vogue. Это ее первая обложка в сети изданий Vogue.

Для роскошного фотосета 24-летняя актриса примерила несколько образов бренда Prada, воодушевленных грядущим осенним сезоном. Теплые вязаные свитера, клетчатые пальто и платья, которые так и хочется надеть для будущих осенних прогулок.

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Автором фотосъемки на рассветном морском побережье стал Джейми Хоксворт.


Сирша Ронан для Vogue

Также в рамках интервью для видеоролика, в которых звезда должна ответить на 73 вопроса, Сирша поделилась, что ее актерская карьера очень много для нее значит, поскольку она большую часть своей жизни провела перед камерой, – свою первую роль она сыграла в 9 лет, а уже в 13 получила первую номинацию на премию "BAFTA".

Есть нечто замечательное в том, что касается работы, которая является частью вас, потому что вы можете дать ей все, что у вас есть. И это так много дает вам. Вы становитесь лучше. Вы становитесь лучшим человеком,
– подчеркнула звезда.

Кто такая Сирша Ронан?
Ирландская  и американская актриса прославилась в таких кинокартинах, как "Искупление" (2007), "Милые кости" (2009), "Отель "Гранд Будапешт"" (2014), "Бруклин" (2015) и "Леди Бёрд". В свои 24 года Сирша Ронан смогла не только сыграть в нескольких выдающихся фильмах, а и быть трижды номинированной на премию "Оскар" и стала лауреатом премии "Золотой глобус" (2018) и трехкратным номинантом на премию BAFTA.

Теги: LifeStyle Мода Кино Голливуд
Источник: Vogue
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