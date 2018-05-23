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Обладательница "Золотого глобуса" Сара Полсон прокомментировала свой лесбийский роман

72 Читати новину українською
Сара Полсон прокомментировала свой роман лесбийский роман
Сара Полсон прокомментировала свой роман лесбийский роман / Фото из открытых источников

Обладательница "Золотого глобуса" актриса Сара Полсон прокомментировала свой лесбийский роман с 75-летней актрисой Холланд Тейлор.

43-летняя обладательница "Золотого глобуса" уже несколько лет не скрывает своей нетрадиционной ориентации и встречается с женщиной на 32 года старше себя, сообщает издание WMagazine.

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Холланд Тэйлор и Сара Полсон

"Если кто-то думает, что я странная, потому что люблю самого яркого человека на планете, это их проблемы. У меня все хорошо", – заявила актриса в интервью Modern Luxury,

Стоит заметить, что актриса рассказала, что не собирается сторониться своих отношений.

"Я не хочу, чтобы меня судили за то, с кем я делю свою постель, мой дом, мою душу. Мой выбор в жизни был нетрадиционным, и это мое дело. Но я хочу жить ответственно и честно, не скрываясь. Это сложно, потому что в этом мире много ненависти от людей, которые не считают это нормальным. Но мы любим друг друга", – отметила актриса.

Теги: LifeStyle Голливуд Звездные романы ЛГБТ
Источник: 24 Канал
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