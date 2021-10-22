24 канал разобрался, какие ограничения ввели в каждом из "красных" регионов, какая там ситуация и в каких еще областях могут ввести высокий уровень опасности.
Важно В Украине начали действовать новые правила межобластных перевозок: главные новости за 21 октября
В Украине 5 "красных" областей, но это еще не конец
По состоянию на 22 октября в перечень красной зоны карантина отнесли 5 регионов. Говорится о:
- Днепропетровской,
- Донецкой,
- Запорожской,
- Одесской,
- Херсонской областях.
В красной зоне карантина запрещено
- Пребывание на территориях общего пользования без защитных масок.
- Работа предприятий общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос. А также работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.
- Работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.
- Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.
В то же время ограничения не влияют на деятельность:
- банков, АЗС, ветеринарных магазинов,
- аптек и всех продовольственных магазинов.
Но обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.
Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Какие дополнительные ограничения действуют в "красных" регионах
Стоит отметить. что местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.
Днепропетровская область
Регион попал в красную зону карантина 18 октября из-за резкого роста количества больных COVID-19. Местные власти решили, что весь общественный транспорт будет функционировать в штатном режиме, но:
- количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест, предусмотренных в техпаспорте;
- и водитель, и пассажиры обязаны быть в масках.
К теме В Днепре образовались "километровые" очереди к транспорту: фото толпы
А в межрегиональных автобусах, которые выезжают из Днепра, 21 октября начали проверять COVID-сертификаты. У нескольких пассажиров их не было, поэтому этих людей пришлось высадить из транспорта. Заметим, что от людей, которые передвигаются между областями, требуют сертификат вакцинации или свежий ПЦР-тест.
Донецкая область
Местные власти Мариуполя решили ввести немало дополнительных ограничений в городе из-за стремительного увеличения больных коронавирусом. Среди них:
- осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования начнутся с 18 октября, с 25 октября – дистанционное обучение;
- временное приостановление работы заведений внешкольного образования;
- временное приостановлении обучения в клубных учреждениях творческих коллективов и клубных формирований;
- заполнение 100% сидячих и 50% стоячих мест в транспорте;
- запрет работать без вакцинации 80% работников (обязательное подтверждение получения минимум одной дозы вакцины против COVID-19) для учреждений, связанных с приемом посетителей, непродовольственных, продовольственных рынков и магазинов, торгово-развлекательных центров, общественного транспорта;
- запрет на работу с 00:00 до 7:00 ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых и других заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов навынос).
Ослабление карантина для вакцинированных / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Запорожская область
Мэрия Запорожья поручила Управлению по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета проработать:
- вопрос проведения вакцинации водителей городского пассажирского транспорта против заболевания коронавирусом;
- организации перевозок и надлежащего соблюдения противоэпидемических требований в транспорте;
- обеспечение выделения дополнительных транспортных средств с целью уменьшения скопления людей в общественном транспорте в часы пиковой нагрузки.
При этом, исполнительному комитету городского совета рекомендовали рассмотреть вопрос об ограничении времени перевозки пассажиров городским транспортом для льготной категории населения, а именно с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.
Одесская область
Проанализировав ситуацию, власти решили запретить:
- проводить любые массовые мероприятия (в школах тоже), кроме официальных спортивных мероприятий;
- плановые госпитализации (кроме беременных и больных онкологией);
- находиться без масок в общественных местах, в том числе и в подземных переходах, на территории больниц, в школах, на остановках транспорта, если нет возможности соблюдать дистанцию в один метр.
Также бизнесу рекомендовали сдвинуть начало рабочего дня на 9:00 – 10:00. А для приема граждан пожилого возраста предпринимателей попросили выделить специальный промежуток времени с 10:00 до 12:00.
Поражает В Одесском крематории едва успевают сжигать тела умерших от COVID-19
Какие области могу вскоре стать "красными"
Сейчас в желтой зоне карантина находится 5 областей. Однако 23 октября одна область точно перейдет в красную зону. Говорится о Сумщине. Высокие шансы ввести карантинные ограничения красной зоны и у Киевской области. Такая же участь грозит еще 3 регионам.
По данным Минздрава, показатель загруженности коек превышает три дня в следующих областях:
- Ивано-Франковской
- Николаевской
- Хмельницкой
Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом превышен почти во всех областях.
Киев тоже перейдет в красную зону карантина
22 октября столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании Киева в условиях "красной" зоны. Это ранее анонсировал мэр столицы Виталий Кличко.
Кроме запретов красной зоны, посещение детьми образовательных учреждений прекратится с 23 октября по 8 ноября. Известно, что каникулы для школьников продлятся с 23 по 31 октября. Впоследствии их либо продолжат, либо переведут детей на дистанционное обучение.
Актуально Киеве водители автобусов устроили саботаж-за новых правил перевозок
Что касается детских садов, то они будут работать в обычном режиме, но только при условии 100% вакцинации всех сотрудников. Кроме того, это требование распространяется и на другие учебные заведения.
Со своей стороны, заместитель главы КГГА Николай Поворозник не исключил вероятности того, что общественный транспорт в красной зоне будет перевозить только пассажиров с сертификатами о вакцинации или свежими ПЦР-тестами.