Какие области попали в красную зону, а какие на грани: все, что известно об ограничениях

По состоянию на 22 октября ситуация с COVID-19 в Украине стремительно ухудшается. Едва ли не каждый день наша страна бьет антирекорды по количеству новых больных. А уже 5 регионов перешли в красную зону карантина.

24 канал разобрался, какие ограничения ввели в каждом из "красных" регионов, какая там ситуация и в каких еще областях могут ввести высокий уровень опасности.

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В Украине 5 "красных" областей, но это еще не конец

По состоянию на 22 октября в перечень красной зоны карантина отнесли 5 регионов. Говорится о:

Днепропетровской,

Донецкой,

Запорожской,

Одесской,

Херсонской областях.

В красной зоне карантина запрещено

Пребывание на территориях общего пользования без защитных масок.

Работа предприятий общественного питания, кроме адресной доставки и заказов навынос. А также работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров.

Работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров, учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ.

Проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Указанные ограничения не будут действовать в тех случаях, если 100% сотрудников и посетителей указанных заведений или мероприятий будут полностью иммунизированными и иметь "зеленый" COVID-сертификат.

В то же время ограничения не влияют на деятельность:

банков, АЗС, ветеринарных магазинов,

аптек и всех продовольственных магазинов.

Но обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил.



Минздрав утвердил новые правила адаптивного карантина / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Какие дополнительные ограничения действуют в "красных" регионах

Стоит отметить. что местные власти могут принимать дополнительные меры по усилению противоэпидемических правил в регионе.

Днепропетровская область

Регион попал в красную зону карантина 18 октября из-за резкого роста количества больных COVID-19. Местные власти решили, что весь общественный транспорт будет функционировать в штатном режиме, но:

количество пассажиров не должно превышать количество сидячих мест, предусмотренных в техпаспорте;

и водитель, и пассажиры обязаны быть в масках.

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А в межрегиональных автобусах, которые выезжают из Днепра, 21 октября начали проверять COVID-сертификаты. У нескольких пассажиров их не было, поэтому этих людей пришлось высадить из транспорта. Заметим, что от людей, которые передвигаются между областями, требуют сертификат вакцинации или свежий ПЦР-тест.

Донецкая область

Местные власти Мариуполя решили ввести немало дополнительных ограничений в городе из-за стремительного увеличения больных коронавирусом. Среди них:

осенние каникулы в учреждениях общего среднего образования начнутся с 18 октября, с 25 октября – дистанционное обучение;

временное приостановление работы заведений внешкольного образования;

временное приостановлении обучения в клубных учреждениях творческих коллективов и клубных формирований;

заполнение 100% сидячих и 50% стоячих мест в транспорте;

запрет работать без вакцинации 80% работников (обязательное подтверждение получения минимум одной дозы вакцины против COVID-19) для учреждений, связанных с приемом посетителей, непродовольственных, продовольственных рынков и магазинов, торгово-развлекательных центров, общественного транспорта;

запрет на работу с 00:00 до 7:00 ночных клубов, ресторанов, кафе, баров, закусочных, столовых и других заведений общественного питания (кроме адресной доставки заказов и заказов навынос).



Ослабление карантина для вакцинированных / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Запорожская область

Мэрия Запорожья поручила Управлению по вопросам транспортного обеспечения и связи городского совета проработать:

вопрос проведения вакцинации водителей городского пассажирского транспорта против заболевания коронавирусом;

организации перевозок и надлежащего соблюдения противоэпидемических требований в транспорте;

обеспечение выделения дополнительных транспортных средств с целью уменьшения скопления людей в общественном транспорте в часы пиковой нагрузки.

При этом, исполнительному комитету городского совета рекомендовали рассмотреть вопрос об ограничении времени перевозки пассажиров городским транспортом для льготной категории населения, а именно с 06:00 до 10:00 и с 15:00 до 19:00.

Одесская область

В Запорожье на рынках стартовала вакцинация работников и желающих посетителей. Прививают людей в отведенной для этого комнате.

Проанализировав ситуацию, власти решили запретить:

проводить любые массовые мероприятия (в школах тоже), кроме официальных спортивных мероприятий;

плановые госпитализации (кроме беременных и больных онкологией);

находиться без масок в общественных местах, в том числе и в подземных переходах, на территории больниц, в школах, на остановках транспорта, если нет возможности соблюдать дистанцию ​​в один метр.

Также бизнесу рекомендовали сдвинуть начало рабочего дня на 9:00 – 10:00. А для приема граждан пожилого возраста предпринимателей попросили выделить специальный промежуток времени с 10:00 до 12:00.

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Какие области могу вскоре стать "красными"

Сейчас в желтой зоне карантина находится 5 областей. Однако 23 октября одна область точно перейдет в красную зону. Говорится о Сумщине. Высокие шансы ввести карантинные ограничения красной зоны и у Киевской области. Такая же участь грозит еще 3 регионам.

По данным Минздрава, показатель загруженности коек превышает три дня в следующих областях:

Ивано-Франковской

Николаевской

Хмельницкой

Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом превышен почти во всех областях.

Киев тоже перейдет в красную зону карантина

22 октября столичная комиссия по чрезвычайным ситуациям примет решение о введении дополнительных ограничений и функционировании Киева в условиях "красной" зоны. Это ранее анонсировал мэр столицы Виталий Кличко.

Кроме запретов красной зоны, посещение детьми образовательных учреждений прекратится с 23 октября по 8 ноября. Известно, что каникулы для школьников продлятся с 23 по 31 октября. Впоследствии их либо продолжат, либо переведут детей на дистанционное обучение.

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Что касается детских садов, то они будут работать в обычном режиме, но только при условии 100% вакцинации всех сотрудников. Кроме того, это требование распространяется и на другие учебные заведения.

Со своей стороны, заместитель главы КГГА Николай Поворозник не исключил вероятности того, что общественный транспорт в красной зоне будет перевозить только пассажиров с сертификатами о вакцинации или свежими ПЦР-тестами.