Облгазы Фирташа искусственно создают украинцам виртуальные долги за газ, – "Нафтогаз"

В ноябре 2018 года большинство бытовых потребителей Украины получили от своих поставщиков газа платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами. Аргументация такого поступка – "приведение объема газа к эталонным условиям измерения", якобы, по требованию "Нафтогаза".

Об этом сообщила пресс-служба НАК.

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К НАК "Нафтогаз Украины" поступали сообщения из нескольких регионов страны о дезинформации со стороны облгазов и газсбытов группы Дмитрия Фирташа. Мол, свои решения по отправке потребителям завышенных платежек с перечисленной задолженностью они списывают на решение "Нафтогаза".

Это может указывать на реализацию скоординированного плана, целью которого является создание искусственных неудобств для потребителей, дискредитация реформы украинского рынка газа и защита незаконной монополии газсбытов,

– говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

"Нафтогаз" уверяет, что не имеет никакого отношения к решению газсбытов требовать с потребителей дополнительные суммы и осуждает такие действия.

Образец жалобы, которую предлагает "Нафтогаз" писать в первую очередь

К тому же, предлагает потребителям алгоритм действий, как избежать создания ложного долга – начиная с написания жалобы.

Доначисления ведут к двойной оплате уже потребленного газа, создают виртуальные долги, которые в будущем будут препятствовать переходу потребителей к другим поставщикам газа,

– поясняется в сообщении.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг НКРЕП уже отреагировала на нарушение и постановлением от 23 ноября запретила такие доначисления.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что с 1 ноября 2018 года украинцы платят за газ больше. Соответствующее решение правительство приняло еще в середине октября. Теперь приходится платить 8,5 гривен за кубометр вместо 7 гривен, как было раньше.