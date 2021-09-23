Об этом сообщили в местном националистическом телеграм-канале 22 сентября. Также там обнародовали много фото испорченной рекламы.
Недавно Расположен в историческом здании: в Киеве облили краской двери российского ресторана
Сколько билбордов и ситилайтов испортили
Сообщат, что это сделали "неизвестные патриоты". На 4 билбордах они оставили красные пятна краски. Вероятно, злоумышленники пытались попасть в лицо политика, однако это удавалось не всегда.
А вот ситилайты разрисовали баллончиками с краской. На них слово "вор". Однако, следует отметить, "неизвестные патриоты" это сделали на русском языке. В общем так испортили 3 ситилайта.
Испорченные билборды и ситилайты Скоробагача / Фото телеграма "Фрайкор"
Кто такой Скоробагач
Мужчина является бывшим заместителем председателя Харьковского облсовета. Также он был лидером фракции "Возрождение", которая баллотировалась на местных выборах в облсовет Харькова 2020 года.
Как раз тогда политик отметился "гречкосейством". Он во время карантина ходил к многодетным семьям и вручал им подарки.
Также "Харьковский антикоррупционный центр" сообщал, что Скоробагач получил в подарок от своей 19-летней дочери помещения стоимостью 1,5 миллиона гривен. Об этом свидетельствовали изменения в декларации, которую чиновник обнародовал 26 декабря 2016 года.
Ранее "терроризировали" кафе его дочери
- В последнее время было несколько нападений на имущество дочери политика Марии Скоробагач, которая также является депутатом от ОПЗЖ. В частности, ночью 27 мая пытались поджечь ее кафе Foodies Talks. Неизвестные облили дверь закрытого заведения легковоспламеняющимся веществом. Однако пламя быстро потушили.
- 5 августа сообщили, что неизвестные вообще ворвались в кафе дочери Скоробагача. Эти люди писали на стенах "вор", а также "офшор Скоробагача". Впоследствии злоумышленники заявили баристе заведения, что через это кафе отмывают деньги. Говорилось о средствах, которые якобы заработаны незаконным путем.
- Уже 16 августа сообщили, что это самое заведение облили красной краской. Ею покрыли вход в заведение и лавочку напротив. Там также написали на асфальте "Вова вор".