Облили краской члена ОПЗЖ: в Харькове испортили билборды и ситилайты – фото вандализма

23 сентября 2021 , 11:10
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Источник:

телеграм "Фрайкор"

В Харькове неизвестные залили краской билборды одиозного депутата ОПЗЖ Владимира Скоробагача. Кроме этого исписали ситилайты, где разместили политическую рекламу мужачины.

Об этом сообщили в местном националистическом телеграм-канале 22 сентября. Также там обнародовали много фото испорченной рекламы.

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Сколько билбордов и ситилайтов испортили

Сообщат, что это сделали "неизвестные патриоты". На 4 билбордах они оставили красные пятна краски. Вероятно, злоумышленники пытались попасть в лицо политика, однако это удавалось не всегда.

А вот ситилайты разрисовали баллончиками с краской. На них слово "вор". Однако, следует отметить, "неизвестные патриоты" это сделали на русском языке. В общем так испортили 3 ситилайта.

Испорченные билборды и ситилайты Скоробагача / Фото телеграма "Фрайкор"

Кто такой Скоробагач

Мужчина является бывшим заместителем председателя Харьковского облсовета. Также он был лидером фракции "Возрождение", которая баллотировалась на местных выборах в облсовет Харькова 2020 года.

Как раз тогда политик отметился "гречкосейством". Он во время карантина ходил к многодетным семьям и вручал им подарки.

Также "Харьковский антикоррупционный центр" сообщал, что Скоробагач получил в подарок от своей 19-летней дочери помещения стоимостью 1,5 миллиона гривен. Об этом свидетельствовали изменения в декларации, которую чиновник обнародовал 26 декабря 2016 года.

Ранее "терроризировали" кафе его дочери

  • В последнее время было несколько нападений на имущество дочери политика Марии Скоробагач, которая также является депутатом от ОПЗЖ. В частности, ночью 27 мая пытались поджечь ее кафе Foodies Talks. Неизвестные облили дверь закрытого заведения легковоспламеняющимся веществом. Однако пламя быстро потушили.
  • 5 августа сообщили, что неизвестные вообще ворвались в кафе дочери Скоробагача. Эти люди писали на стенах "вор", а также "офшор Скоробагача". Впоследствии злоумышленники заявили баристе заведения, что через это кафе отмывают деньги. Говорилось о средствах, которые якобы заработаны незаконным путем.
  • Уже 16 августа сообщили, что это самое заведение облили красной краской. Ею покрыли вход в заведение и лавочку напротив. Там также написали на асфальте "Вова вор".
Автор: Олександр Марчак