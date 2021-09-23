Облили краской члена ОПЗЖ: в Харькове испортили билборды и ситилайты – фото вандализма

В Харькове неизвестные залили краской билборды одиозного депутата ОПЗЖ Владимира Скоробагача. Кроме этого исписали ситилайты, где разместили политическую рекламу мужачины.

Об этом сообщили в местном националистическом телеграм-канале 22 сентября. Также там обнародовали много фото испорченной рекламы.

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Сколько билбордов и ситилайтов испортили

Сообщат, что это сделали "неизвестные патриоты". На 4 билбордах они оставили красные пятна краски. Вероятно, злоумышленники пытались попасть в лицо политика, однако это удавалось не всегда.

А вот ситилайты разрисовали баллончиками с краской. На них слово "вор". Однако, следует отметить, "неизвестные патриоты" это сделали на русском языке. В общем так испортили 3 ситилайта.

Испорченные билборды и ситилайты Скоробагача / Фото телеграма "Фрайкор"

Кто такой Скоробагач

Мужчина является бывшим заместителем председателя Харьковского облсовета. Также он был лидером фракции "Возрождение", которая баллотировалась на местных выборах в облсовет Харькова 2020 года.

Как раз тогда политик отметился "гречкосейством". Он во время карантина ходил к многодетным семьям и вручал им подарки.

Также "Харьковский антикоррупционный центр" сообщал, что Скоробагач получил в подарок от своей 19-летней дочери помещения стоимостью 1,5 миллиона гривен. Об этом свидетельствовали изменения в декларации, которую чиновник обнародовал 26 декабря 2016 года.

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