Облили краской кафе депутата ОПЗЖ из Харькова: оставили послание ее отцу

В Харькове неизвестные облили красной краской кафе депутата горсовета от ОПЗЖ Марии Скоробогач. Кроме этого, на асфальте оставили надписи "Вова вор".

Вероятно, говорится об ее отце Владимире Скоробагаче. Он уже много лет является чиновником Харьковского облсовета.

Тоже это заведение В Харькове подожгли кафе депутата от ОПЗЖ: фото



Двери заведения, которое облили в центре Харькова / Фото твитера "Ху***й Харьков"

Испортили не только дверь

Кроме стены и дверей заведения, облили и часть асфальта. Кроме этого на фото видно, что в красной краске и лавочка, которая стоит напротив двери.

Неизвестные совершили акт вандализма с заведением Foodies Talks. Оно расположено на улице Маршала Бажанова, 14. Это недалеко от станции метро "Архитектора Бекетова".



Лавочку облили красной краской / Фото твиттера​ "Ху***й Харьков"

Раньше уже было похожее

Ночью 27 мая двери этого же кафе подожгли. Однако сильного пожара не было, поскольку быстро приехали сотрудники службы охраны и все погасили. Об этом сообщила депутат в своем фейсбуке. Однако впоследствии это сообщение исчезло с ее страницы.

А 5 августа несколько неизвестных в масках ворвались в это же заведение и начали разрисовывать стены краской из баллончика. На стенах написали "вор", а также "оффшор Скоробагача".

Эти люди сказали, что они являются активистами. А свои действия объяснили тем, что Владимир Скоробагач якобы отмывает через это заведение деньги.



Надпись, которую оставили под дверью / Фото твиттера "Ху***й Харьков"