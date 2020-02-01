Облили маслом и засыпали перьями: в Виннице неизвестные сорвали тренинг для журналистов по ЛГБТ
В Виннице молодые люди в масках сорвали тренинг для журналистов. Речь шла о толерантном освещении тем о ЛГБТ.
Во время мероприятия трое неизвестных ворвались в конференц-зал, сообщает Нацполиция.
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Они обливали все маслом и забросали перьями. Молодые люди начали угрожать организаторам, мол, таким мерам в Виннице не место, а толерантное освещение таких тем ставит под угрозу институт семьи.
На этот случай уже отреагировала полиция. Они открыли уголовные производства по статье хулиганство и препятствование журналистской деятельности.
Злоумышленникам грозит до четырех лет лишения свободы.
Парни начали обливать все маслом и забросали перьями
Видео инцидента в Виннице: неизвестные сорвали тренинг для журналистов