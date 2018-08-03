Облитой кислотой Гандзюк сделали первую операцию: известны результаты

Херсонской активистке, советника мэра города Екатерине Гандзюк, на которую неизвестный напал с кислотой, в Киеве сделали первую операцию. Впереди женщину ждет еще несколько операций.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает товарищ пострадавшего Виктор Таран.

"Первая операция Екатерины Гандзюк была на руке и прошла успешно. Сейчас она постепенно отходит от наркоза, но еще в очень слабом состоянии и сейчас отдыхает", – говорится в сообщении.

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Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела.



Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная гражданская позиция и бытовые конфликты.



Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском ожоговом центре, ей предоставлена государственная охрана, а также активистка согласилась сотрудничать с правоохранительными органами в расследовании нападения на нее.