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Облитую кислотой херсонскую чиновницу Гандзюк выписали из больницы и вывозят из Херсона

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Екатерину Гандзюк перевозят в Киев
Екатерину Гандзюк перевозят в Киев / Фото из открытых источников

Чиновницу Херсонского горсовета и активистку Екатерину Гандзюк, которая получила химические ожоги после нападения с серной кислотой, выписали из больницы.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на представителя отделения реанимации Херсонской областной клинической больницы, куда Гандзюк доставили после нападения.

"Да, ее выписали, она забрала вещи и уехала", – сказал медик.

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Так, Гандзюк провела в реанимации херсонской больнице полтора суток.

В то же время украинский журналист Роман Синицын сообщил в Facebook, что Гандзюк экстренно санитарным самолетом транспортируют в Киев.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета Херсонского городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела.

Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты.

Теги: Новости Украины журналисты Новости Киева Новости Херсона Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне
Источник: 24 Канал
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