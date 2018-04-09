Обливной понедельник: как празднуют украинцы

Поливальный понедельник украинцы отмечают сразу на следующий день после Пасхального воскресенья (Пасхи). Из названия уже понятно, что в этот день принято обливать друг друга водой.

Мы расскажем об особенностях празднования Обливного понедельника в Украине.

Традиция обливаться водой на Пасху пришла до наших дней с древних языческих времен. Тогда наши предки отмечали приход Весны и возрождение природы.

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Древние славяне считали, что в этот день вода и огонь наделялись чудодейственными свойствами. В частности, вода прогоняет плохую энергию и злые силы. Поэтому обливание символизировало очищение человека от всего плохого.

Также наши предки верили, что когда парень и девушка будут хорошо облиты водой на Пасхальный понедельник, значит будет обильно полита и земля, а это означает хороший урожай.

Обливной понедельник во Львове

По древним поверьям, в этот день облитая водой на праздник девушка точно выйдет замуж за любимого парня.

Самые яркие мероприятия в обливной понедельник проходят в крупных городах Украины. В частности, во Львове уже традиционно устраивают специальный водяной городок на Площади Рынок.

Люди обливаются "стенка на стенку". Для удобства у городской ратуши есть зоны, где можно набрать воду, а также так называемая "сухая зона". Там участники действа могут переодеться и подсушиться.

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Так массово и весело празднуют Обливной понедельник на Площади Рынок во Львове

Важно только помнить, чтобы хорошая традиция не стала проявлением хулиганства.

Желаем вам веселого Обливного понедельника!