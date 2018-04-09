09:56
9 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
17°C 4°C
  • вторник
    18°C 5°C
  • среда
    20°C 7°C
  • четверг
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма
Вєсті Кремля
18:16, 7 апреля
Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко
Вєсті.UA
18:31, 7 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Обливной понедельник: как празднуют украинцы

1731 Читати новину українською
Обливной понедельник 2018
Обливной понедельник 2018 / 24 Канал

Поливальный понедельник украинцы отмечают сразу на следующий день после Пасхального воскресенья (Пасхи). Из названия уже понятно, что в этот день принято обливать друг друга водой.

Мы расскажем об особенностях празднования Обливного понедельника в Украине.

Традиция обливаться водой на Пасху пришла до наших дней с древних языческих времен. Тогда наши предки отмечали приход Весны и возрождение природы.

Читайте также: Вокруг традиций: как празднуют Пасху в разных регионах Украины

Древние славяне считали, что в этот день вода и огонь наделялись чудодейственными свойствами. В частности, вода прогоняет плохую энергию и злые силы. Поэтому обливание символизировало очищение человека от всего плохого.

Также наши предки верили, что когда парень и девушка будут хорошо облиты водой на Пасхальный понедельник, значит будет обильно полита и земля, а это означает хороший урожай.

Обливаний понеділок у Львові: фото

Обливной понедельник во Львове

По древним поверьям, в этот день облитая водой на праздник девушка точно выйдет замуж за любимого парня.

Самые яркие мероприятия в обливной понедельник проходят в крупных городах Украины. В частности, во Львове уже традиционно устраивают специальный водяной городок на Площади Рынок.

Люди обливаются "стенка на стенку". Для удобства у городской ратуши есть зоны, где можно набрать воду, а также так называемая "сухая зона". Там участники действа могут переодеться и подсушиться.

Читайте также: Пасхальные традиции: почему красят яйца на Пасху

Обливаний понеділок у Львові

Так массово и весело празднуют Обливной понедельник на Площади Рынок во Львове

Важно только помнить, чтобы хорошая традиция не стала проявлением хулиганства.

Желаем вам веселого Обливного понедельника!

Теги: Новости Украины LifeStyle Новости культуры Пасха паска
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Рейдерське захоплення бізнесу: продовження історії Братського маслопресового заводу
сегодня, 09:15 Рейдерське захоплення бізнесу: продовження історії Братського маслопресового заводу
72
Обливной понедельник: как празднуют украинцы
сегодня, 08:00 Обливной понедельник: как празднуют украинцы
1731
Как в Луганске воспитывают
сегодня, 07:00 Как в Луганске воспитывают "патриотизм"
Ольга Черненко 1718
Главные новости 8 апреля:страшная трагедия в оккупированном Крыму, смертельная химическая атака
8 апреля, 22:38 Главные новости 8 апреля:страшная трагедия в оккупированном Крыму, смертельная химическая атака
4443
Топ-5 блогів тижня: новий формат окупації Донбасу, сімейні лікарі та біометричні паспорти
8 апреля, 22:01 Топ-5 блогів тижня: новий формат окупації Донбасу, сімейні лікарі та біометричні паспорти
Блог Медіа 835
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук