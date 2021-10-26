Страшная авария произошла на перекрестке улиц. На опубликованных кадрах видно, как машины столкнулись на бешеной скорости.

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В Харькове произошла страшная смертельная авария

Предварительно, в результате ДТП на проспекте Гагарина погиб один человек, трое граждан получили травмы,

– рассказали правоохранители.

В ведомстве пояснили, что сейчас на месте происшествия работают:

руководители областного главка полиции;

следственного управления;

эксперты-криминалисты;

следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции.

Они осуществляют комплекс необходимых мер для установления обстоятельств аварии. В данный момент причин и виновных не называют.

Издание "РЕДПОСТ" написало, что авария произошла на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской. Предварительно известно, что было тройное столкновение.

Двоих пострадавших забрала скорая – девушка была в сознании, мужчину спасали медики,

– говорится в сообщении.

К сожалению, возле авто Chevrolet Aveo сообщают о погибшем, а у Škoda повреждено заднее левое крыло. Более того, из-за огромной силы столкновения третье авто просто невозможно идентифицировать. Предварительно пишут, что двигатель лежит прямо на проезжей части. На опубликованных кадрах также заметен мужчина без сознания, который лежал на земле неподалеку от разбитой машины.

По информации СМИ, Infinity на высокой скорости пытался проскочить перекресток Гагарина и Героев Сталинграда на красный сигнал светофора и влетел в Chevrolet Aveo.

Предварительно известно, что водитель Chevrolet, к сожалению, скончалась на месте. В авто Infinity пострадали 3 человека, которых забрала скорая. Эти данные в полиции пока официально не подтвердили.

Правоохранители опубликовали кадры столкновения автомобилей: смотрите видео 18+

На опубликованных кадрах виден момент страшного столкновения: смотрите видео 18+

Страшная авария в Харькове: смотрите видео

В Харькове на перекрестке произошла масштабная авария, в которой погиб человек / Фото Х* * * *й Харьков, ХС Харьков, Харьков LIVE 18+

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