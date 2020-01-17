Обломки сдавали на металлолом, а вещи забирали себе: подробности о сбитом самолете в Иране
Остатки украинского самолета МАУ, который сбили в Тегеране, и вещи людей, погибших в авиакатастрофе, местные жители Ирана позабирали себе.
Когда группа украинских экспертов впервые оказалась на месте падения самолета МАУ, то обнаружила, что, кроме специалистов, там было и много обычных иранцев, которые делили между собой найденные вещи. Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.
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На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа, иранцев, которые собирали останки, вещи и обломки. Кто-то сдавал на металлолом, кто-то себе на память брал,
– рассказал эксперт.
Также Александр Рувин добавил, что отсутствовала и фурнитура из середины самолета.
Еще отсутствовали кресла. Ни одного кресла, где хранились обломки, мы не нашли,
– отметил он.
Александр Рувин о следствии по делу сбитого самолета МАУ в Иране: смотрите видео
Что известно о крушении самолета МАУ: главное
- В катастрофе самолета авиакомпании МАУ в Иране 8 января погибли все 176 человек, которіе находились на борту. Среди них было 11 украинцев.
- Пассажирский самолет разбился после того, как в него попали ракеты противовоздушной обороны. Иран изначально отрицал свою причастность к трагедии, а потом все же признал, что самолет сбили их военные. В Тегеране назвали эту трагедию "человеческой ошибкой". А верховный лидер Ирана публично выразил поддержку военным, которые попали в самолет МАУ.
- 14 января арестовали подозреваемых в сбитии Boeing 737. В тот же день задержали и человека, который обнародовал видео сбития Boeing-737.
- 16 января завершилась идентификация тел всех погибших. Президент Владимир Зеленский заявил, что тела украинцев нужно вернуть до 19 января.
- Кабинет Министров выделил денежную помощь семьям погибших в авиакатастрофе – по 200 тысяч гривен.
Главное о катастрофе украинского Boeing 737 в Иране / Инфографика 24 канала