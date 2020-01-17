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      Обломки сдавали на металлолом, а вещи забирали себе: подробности о сбитом самолете в Иране

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      Также на месте не обнаружили кресла из салона самолета / GettyImages

      Остатки украинского самолета МАУ, который сбили в Тегеране, и вещи людей, погибших в авиакатастрофе, местные жители Ирана позабирали себе.

      Когда группа украинских экспертов впервые оказалась на месте падения самолета МАУ, то обнаружила, что, кроме специалистов, там было и много обычных иранцев, которые делили между собой найденные вещи. Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

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      На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа, иранцев, которые собирали останки, вещи и обломки. Кто-то сдавал на металлолом, кто-то себе на память брал,
      – рассказал эксперт.

      Также Александр Рувин добавил, что отсутствовала и фурнитура из середины самолета.

      Еще отсутствовали кресла. Ни одного кресла, где хранились обломки, мы не нашли,
      – отметил он.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Жертвы авиация Конфликт между США и Ираном
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