Обломки сдавали на металлолом, а вещи забирали себе: подробности о сбитом самолете в Иране

Остатки украинского самолета МАУ, который сбили в Тегеране, и вещи людей, погибших в авиакатастрофе, местные жители Ирана позабирали себе.

Когда группа украинских экспертов впервые оказалась на месте падения самолета МАУ, то обнаружила, что, кроме специалистов, там было и много обычных иранцев, которые делили между собой найденные вещи. Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

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На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа, иранцев, которые собирали останки, вещи и обломки. Кто-то сдавал на металлолом, кто-то себе на память брал,

– рассказал эксперт.

Также Александр Рувин добавил, что отсутствовала и фурнитура из середины самолета.

Еще отсутствовали кресла. Ни одного кресла, где хранились обломки, мы не нашли,

– отметил он.

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