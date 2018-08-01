Обман Xiaomi разоблачили: что на самом деле размещено под крышкой в Mi 8 Explorer Edition

Хоть первая серия флагманского смартфона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition разошлась всего за минуту, но пользователи почувствовали себя обманутыми. Дело в том, что якобы прозрачная крышка лишь имитирует внутренние элементы флагмана, а на самом деле наполнение другое.

Издание gagadget.com показало, что на самом деле размещено внутри Mi 8 Explorer Edition.

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Так, плата, которую можно увидеть на крышке, только декоративная. Под ней нет никаких микросхем, а основные компоненты защищены металлическими экранами.



Что под крышкой у Mi 8 Explorer Edition

При этом шлейфы фронтальной камеры и 3D-сканера лиц размещены с другой стороны. Компоненты на нижней панели тоже сделаны только для вида.



Стеклянный кеорпус Mi 8 Explorer Edition оказался обманкой

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