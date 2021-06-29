СБУ задержала международного преступника: обманул людей почти на миллион долларов
Источник:СБУ
СБУ задержала 32-летнего преступника, гражданина Молдовы. Он на территории своего государства обманул людей почти на миллион долларов.
Гражданин Молдовы уже 5 лет находится в Международном розыске Интерпола. Также он уже осужден в Молдове.
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Преступник из Молдовы скрывался в Украине
Преступник скрывался от уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупных размерах в Украине. Он использовал поддельные документы гражданина Украины и постоянно менял место жительства.
Кибер-специалисты СБУ в Харьковской области установили место нахождения и задержали преступника в Днепре.
В течение 2013 – 2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, которые собирали деньги на лечение,
– рассказали в СБУ.
Более того, в апреле 2016 года молдавское правосудие признало его виновным в совершении этого преступления и осудило к 15 годам тюрьмы.
В Молдове преступник обманул людей почти на миллион долларов / Фото СБУ
Решают вопрос об экстрадиции
Правоохранители решают вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста (выдачи преступника государству, где он совершил преступления).
Кроме того, правоохранители проверяют, не причастен ли иностранец к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.
Коротко о последних разоблачениях СБУ
- СБУ разоблачила агитаторов, которые организовали межрегиональную сеть и действовали по заказу иностранных спецслужб. Они распространяли призывы к свержению конституционного строя и изменению государственной границы Украины. О подозрении сообщили 8 участникам группировки. Речь идет о преступлениях против нацбезопасности.
- СБУ в Харьковской области обезвредила преступную группировку, в которую входили правоохранители. По данным следствия, группа преступников задерживала людей, которые пытались купить наркотики. Их арестовывали и требовали взятки за свободу.
- Перед тем во Львове чиновницу Госпродпотребслужбы за взяточничество только оштрафовали. Наталья Бальцар требовала 8 тысяч гривен взятки от предпринимателя, который продавал аксессуары к технике Apple. Ее задержали после передачи денег. Подробнее о деле читайте здесь.