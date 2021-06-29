СБУ задержала международного преступника: обманул людей почти на миллион долларов

СБУ задержала 32-летнего преступника, гражданина Молдовы. Он на территории своего государства обманул людей почти на миллион долларов.

Гражданин Молдовы уже 5 лет находится в Международном розыске Интерпола. Также он уже осужден в Молдове.

К теме На Закарпатье разворовали 1,5 миллиона гривен на строительстве COVID-отделения

Преступник из Молдовы скрывался в Украине

Преступник скрывался от уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупных размерах в Украине. Он использовал поддельные документы гражданина Украины и постоянно менял место жительства.

Кибер-специалисты СБУ в Харьковской области установили место нахождения и задержали преступника в Днепре.

В течение 2013 – 2015 годов мужчина обманул почти на миллион долларов десятки своих соотечественников, в том числе пенсионеров и родителей больных детей, которые собирали деньги на лечение,

– рассказали в СБУ.

Более того, в апреле 2016 года молдавское правосудие признало его виновным в совершении этого преступления и осудило к 15 годам тюрьмы.



В Молдове преступник обманул людей почти на миллион долларов / Фото СБУ

Решают вопрос об экстрадиции

Правоохранители решают вопрос о применении к задержанному экстрадиционного ареста (выдачи преступника государству, где он совершил преступления).

Кроме того, правоохранители проверяют, не причастен ли иностранец к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

Коротко о последних разоблачениях СБУ