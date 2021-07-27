Обманули людей на миллионы гривен: в Одессе полиция разоблачила сеть фейковых интернет-магазинов
Источник:Нацполиция
Полиция Одессы разоблачила злоумышленников, которые создали фишинговые интернет-магазины, где предлагали людям технику со скидкой на условиях предоплаты. Суммарно люди перечислили им более миллиона гривен.
Преступникам уже сообщили о подозрении в мошенничестве. Киевский районный суд Одессы избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.
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Полиция разоблачила сеть фейковых интернет-магазинов
Полиция обнаружила, что правонарушители, которые переехали в Одесскую область из Николаевской области, создали ряд фишинговых интернет-магазинов. Там предлагали людям электронную, мобильную, компьютерную и другую технику со скидкой на условиях предоплаты.
Полицейские установили схему работы преступников:
- они, создавая впечатление реальных менеджеров, получали заказы от клиентов;
- дальше перезванивали им якобы из cаll-центра и говорили, что товар в наличии в другом городе;
- утверждали, что якобы его доставка возможна только определенной почтой и при полной предоплате.
Обманутые граждане вводили данные своих банковских карт в форму на сайте или перечисляли средства на реквизиты, которые предоставляли правонарушители. Те снимали их и больше на связь не выходили,
– рассказали в полиции.
Там выяснили, что убытки составили более миллиона гривен. Все эти деньги люди перечислили злоумышленникам. По месту жительства фигурантов полиции провела санкционированные обыски и изъяла как вещественные доказательства:
- банковские карточки, на которые покупатели несуществующего товара перечисляли деньги;
- квитанции о снятии с них наличных;
- сотовые телефоны, ноутбуки;
- а также похожие на пистолеты предметы и патроны.
Полиция разоблачила сеть фейковых интернет-магазинов в Одессе / Фото Нацполиции
Следственное управление полиции Одесской под руководством областной прокуратуры объявило о подозрении 2 причастным схеме. Их подозревают в мошенничестве, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.
Если вину докажут, то им грозит лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Предметы похожие на оружие направили на экспертизу. Вопрос о привлечении подозреваемых к ответственности за незаконное обращение с оружием смогут рассмотреть после получения результатов экспертизы.
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