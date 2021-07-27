Обманули людей на миллионы гривен: в Одессе полиция разоблачила сеть фейковых интернет-магазинов

Полиция Одессы разоблачила злоумышленников, которые создали фишинговые интернет-магазины, где предлагали людям технику со скидкой на условиях предоплаты. Суммарно люди перечислили им более миллиона гривен.

Преступникам уже сообщили о подозрении в мошенничестве. Киевский районный суд Одессы избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

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Полиция разоблачила сеть фейковых интернет-магазинов

Полиция обнаружила, что правонарушители, которые переехали в Одесскую область из Николаевской области, создали ряд фишинговых интернет-магазинов. Там предлагали людям электронную, мобильную, компьютерную и другую технику со скидкой на условиях предоплаты.

Полицейские установили схему работы преступников:

они, создавая впечатление реальных менеджеров, получали заказы от клиентов;

дальше перезванивали им якобы из cаll-центра и говорили, что товар в наличии в другом городе;

утверждали, что якобы его доставка возможна только определенной почтой и при полной предоплате.

Обманутые граждане вводили данные своих банковских карт в форму на сайте или перечисляли средства на реквизиты, которые предоставляли правонарушители. Те снимали их и больше на связь не выходили,

– рассказали в полиции.

Там выяснили, что убытки составили более миллиона гривен. Все эти деньги люди перечислили злоумышленникам. По месту жительства фигурантов полиции провела санкционированные обыски и изъяла как вещественные доказательства:

банковские карточки, на которые покупатели несуществующего товара перечисляли деньги;

квитанции о снятии с них наличных;

сотовые телефоны, ноутбуки;

а также похожие на пистолеты предметы и патроны.

Полиция разоблачила сеть фейковых интернет-магазинов в Одессе / Фото Нацполиции

Следственное управление полиции Одесской под руководством областной прокуратуры объявило о подозрении 2 причастным схеме. Их подозревают в мошенничестве, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Если вину докажут, то им грозит лишением свободы на срок от 3 до 8 лет. Предметы похожие на оружие направили на экспертизу. Вопрос о привлечении подозреваемых к ответственности за незаконное обращение с оружием смогут рассмотреть после получения результатов экспертизы.

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