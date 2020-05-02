Обманули людей на миллионы гривен: киберполиция разоблачила сеть мошенников

В сети работали 40 мошенников. Полицейские установили, что от их преступной деятельности пострадали около 1 000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 миллиона гривен.

У Нацполіції України повідомили, що обшуки проводили у 11 областях. Остаточну суму збитків встановлюють.

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Загалом правоохоронці провели 56 санкціонованих обшуків у таких областях:

Вінницька;

Дніпропетровська;

Запорізька;

Івано-Франківська;

Львівська;

Миколаївська;

Одеська;

Полтавська;

Рівненська;

Тернопільська;

Чернігівська.

► Як шахраї обдурювали людей

У Дніпропетровській області викрили дві групи, які в мережі Інтернет розміщували тисячі оголошень щодо продажу термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту. Оголошення шахраї видаляли після того, як отримували передоплату або повну оплату, а товар не відправляли.



Шахраї ошукали людей на мільйони гривень / Фото Нацполіція України

Обшуки проводили у помешканнях або автівках фігурантів. Поліцейські вилучили речові докази: банківські картки, мобільні телефони, грошові кошти.

► Що загрожує зловмисникам

Наразі вирішують питання щодо оголошення підозри зловмисникам у скоєнні злочину, передбаченого статтею про шахрайство. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

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