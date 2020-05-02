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      Обманули людей на миллионы гривен: киберполиция разоблачила сеть мошенников

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      Шахраї ошукали приблизно 1000 людей
      Шахраї ошукали приблизно 1000 людей / Апостроф

      В сети работали 40 мошенников. Полицейские установили, что от их преступной деятельности пострадали около 1 000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 миллиона гривен.

      У Нацполіції України повідомили, що обшуки проводили у 11 областях. Остаточну суму збитків встановлюють.

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      Загалом правоохоронці провели 56 санкціонованих обшуків у таких областях:

      • Вінницька;
      • Дніпропетровська;
      • Запорізька;
      • Івано-Франківська;
      • Львівська;
      • Миколаївська;
      • Одеська;
      • Полтавська;
      • Рівненська;
      • Тернопільська;
      • Чернігівська.

      ► Як шахраї обдурювали людей

      У Дніпропетровській області викрили дві групи, які в мережі Інтернет розміщували тисячі оголошень щодо продажу термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту. Оголошення шахраї видаляли після того, як отримували передоплату або повну оплату, а товар не відправляли.

      поліція шахраї
      Шахраї ошукали людей на мільйони гривень / Фото Нацполіція України

      Обшуки проводили у помешканнях або автівках фігурантів. Поліцейські вилучили речові докази: банківські картки, мобільні телефони, грошові кошти.

      ► Що загрожує зловмисникам

      Наразі вирішують питання щодо оголошення підозри зловмисникам у скоєнні злочину, передбаченого статтею про шахрайство. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі. 

      Кіберполіція затримала мережу шахраїв: відео

       

      Автор: Татьяна Пасичник
      Теги: Тернополь Ровно Новости Украины Новости Полтавы Новости Одессы Новости Николаева Винница Новости Ивано-Франковска Новости Запорожья Новости Львова Новости Чернигова Новости Днепра Мошенничество Полиция
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