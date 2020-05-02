Обманули людей на миллионы гривен: киберполиция разоблачила сеть мошенников
В сети работали 40 мошенников. Полицейские установили, что от их преступной деятельности пострадали около 1 000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 миллиона гривен.
У Нацполіції України повідомили, що обшуки проводили у 11 областях. Остаточну суму збитків встановлюють.
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Загалом правоохоронці провели 56 санкціонованих обшуків у таких областях:
- Вінницька;
- Дніпропетровська;
- Запорізька;
- Івано-Франківська;
- Львівська;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Полтавська;
- Рівненська;
- Тернопільська;
- Чернігівська.
► Як шахраї обдурювали людей
У Дніпропетровській області викрили дві групи, які в мережі Інтернет розміщували тисячі оголошень щодо продажу термометрів, медичних масок, антисептиків та інших предметів протиепідемічного захисту. Оголошення шахраї видаляли після того, як отримували передоплату або повну оплату, а товар не відправляли.
Шахраї ошукали людей на мільйони гривень / Фото Нацполіція України
Обшуки проводили у помешканнях або автівках фігурантів. Поліцейські вилучили речові докази: банківські картки, мобільні телефони, грошові кошти.
► Що загрожує зловмисникам
Наразі вирішують питання щодо оголошення підозри зловмисникам у скоєнні злочину, передбаченого статтею про шахрайство. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
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