Важно, чтобы они получили наказание, – Офіс генпрокурора назвал, кого Украина не обменивает

Россиян, совершивших тяжкие преступления в Украине, не обменивают. Решение об их возвращении в Россию будет зависеть от количества украинских пленных, которых готовы отдать оккупанты.

Если таких пленных обменяют, у них не будет страха перед ответственностью. Об этом сообщил Начальник Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Офиса Генерального прокурора Украины Юрий Белоусов "Слідству.Інфо", передает 24 Канал.

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Принципиальная позиция Украины по обмену

Юрий Белоусов рассказал, что правоохранители не отдают на обмен российских военных, которые совершили тяжкие преступления, в частности убийства и изнасилования гражданских. Сейчас установлено 18 таких российских солдат.

По словам Белоусова, это принципиальная позиция, ведь преступники должны понести наказание.

Здесь важно спросить родных убитых, готовы ли они к тому, чтобы обменяли убийцу на других наших пленных,

– добавил он.

Также чиновник отметил, что вопрос обмена таких преступников будет зависеть от того, сколько украинских пленных будет предложено в обмен.

К слову, 12 июня состоялся второй этап возвращения тяжелораненых и тяжелобольных военных из российского плена. Все они нуждаются в медицинском лечении. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя, которые провели в плену более трех лет. Некоторых из этих воинов ранее считали пропавшими без вести. Президент Украины Владимир Зеленский добавил, что работа по освобождению всех пленных продолжается.