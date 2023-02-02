Так, Украина провела один из самых больших обменов телами. Кстати, в конце декабря 2022 года домой вернули тела более 40 павших защитников.
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Сколько павших Героев удалось вернуть
Как стало известно, Украине удалось вернуть около 150 павших защитников. Приемом тел сейчас занимаются патронатная служба, организация "На щите" и киевское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.
Тех, кого можно идентифицировать по жетонам, татуировкам и другим сохраненным признакам. Все тела будут размещены в киевских моргах для дальнейшей идентификации,
– отметили в патронатной службе.
Украина вернула тела погибших защитников: смотрите видео
Возвращение павших защитников Украины: что известно
- 12 января Украине удалось вернуть тела 54 защитника из Еленовки. Сейчас идет ДНК-экспертиза, чтобы установить личности погибших героев.
- В ноябре в Украине состоялась передача тел погибших на войне военнослужащих. Государству удалось вернуть тела еще 33 погибших воинов.
- В мае 2022 года удалось вернуть тела 827 защитников, отдавших свою жизнь за независимость Украины.